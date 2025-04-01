調查官是偷拍狼！台南賽車場廁所裝針孔　女選手、showgirl都受害

▲52歲劉姓調查官，被控涉嫌於2024年7月28日上午，利用台南市安定區安定賽車場舉辦機車比賽之機會，裝置針孔攝影機在廁所偷拍女子如廁或更衣私密畫面，被台南地檢署提起公訴。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南一名50多歲劉姓調查官涉嫌於2024年7月28日上午，在安定賽車場舉辦「TSR全國機車錦標賽」前，偷偷在廁所裝置針孔攝影機，偷拍車手、女模、民眾等多名女性如廁或更衣過程，台南地檢署偵查終結，劉男一共得手18人的私密影像，其中3人因正好有遮蔽物遮擋未錄到，依無故攝錄他人性影像罪嫌及未遂罪嫌，將他提起公訴。

起訴資料指出，劉員被控於2024年7月28日上午8時48分前某時，在台南市安定區的安定賽車場，將2組針孔攝影機（含鏡頭、記憶卡及行動電源）藏放在該賽車場的2間廁所，攝錄女子如廁或更衣時之足以引起性慾或羞恥之身體隱私部位之性影像，結果進入廁所的女子發現有異，立刻報警。

經查，劉員所錄影像供涉案18起，包括showgirl女模、女賽車手、女員工與一般民眾等共18人受害，其中3起案件被害人如廁或更衣之過程，因鏡頭角度遭遮蔽物遮擋，而竊錄未果，案由台南市警善化分局偵辦。

劉員於警詢及偵訊時坦承不諱，且有現場照片、設置針孔攝影機之影像截圖等相關證物佐證，檢察官認被告涉案犯行明確，涉犯刑法第319條之1第1項無故攝錄他人性影像罪嫌及319條之1第4項、第1項無故攝錄他人性影像未遂罪嫌。

檢察官認為，劉員所為之18次犯行，犯意各別，行為不同，除依法提起公訴，並向刑庭請求分論併罰，扣案之針孔攝影機2組、記憶卡是犯罪工具請宣告沒收。