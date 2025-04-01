超商「2步驟」繳電費回饋11%！連續9個月　每月限量1千名

▲超商推出連續9個月「繳電費回饋11%」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

民生費率擬調漲，7-11幫消費者守護荷包君，4月起至12月「連續9個月」，推出OPENPOINT點數全額折抵電費「享11%回饋」活動，每月1日限量開放1000名會員，完成2步驟就能賺點數回饋。另外5月繳稅季，icash Pay用戶消費滿額繳稅，享有每筆2%點數回饋，1點可折抵1元。

7-ELEVEN推出會員專屬「OPENPOINT點數全額折抵電費享11%回饋」活動：

步驟1：2025年12月前，每月準時於1日00:00，上OPENPOINT APP會員中心，完成指定活動頁面登錄，前1000名登記成功的會員可獲得活動資格。

步驟2：隔月持最新一期電費帳單，就近到7-ELEVEN 門市，使用OPENPOINT點數折抵整筆電費帳單成功，即可獲得11%點數回饋，最高回饋上限200點，價值相當於200元現金。回饋點數可於全台7-11門市或指定通路折抵消費，1點折抵1元。

4月1日活動開跑不到1分鐘，秒殺一空，將每月持續續開放至2025年12月，會員可在每月1日00:00準時開搶賺點資格。

▲用指定工具繳稅也有回饋。（圖／業者提供）



另外，為提供多元繳納稅金賺點數的生活體驗，4月1日至5月31日愛金卡公司旗下服務icash Pay響應推出「繳稅金4 Pay活動」。透過「筆筆回饋」、「繳稅抽OPENPOINT點數」、「新戶加碼優惠」及「銀行加碼」4大賺點攻略。

icash Pay繳納牌照稅／綜合所得稅／房屋稅活動（2025年4月1日～5月31日）：

筆筆2%回饋：當月icash Pay一般消費滿3,000元，同月線上繳納 牌照稅、房屋稅、綜合所得稅 ，每筆繳稅享「2% OPENPOINT 回饋」，每戶每月回饋上限100點。

新戶加碼再2%：活動期間註冊成為icash Pay 新用戶，使用 icash Pay 繳納稅款，再加碼 2% OPENPOINT 回饋，每戶上限50點。

繳稅抽點數：使用icash Pay 線上繳稅，單筆稅金滿3000元即可參加抽獎，獎項包括1,000名獲得 100點OPENPOINT、1名可獲得「實際繳稅金額等值」OPENPOINT（上限30萬點）。

五月綜所稅限定加碼：使用icash Pay 並 連結第一銀行帳戶，線上繳納綜合所得稅單筆滿3000元，送100點OPENPOINT。每戶上限100點，活動總回饋上限10萬點。

▼超商繳電費回饋11%，每月限額搶。（圖／業者提供）

★全家「女神保庇卡」回饋11%

全家便利商店近來與大甲鎮瀾宮合作，4月2日10點起開賣「女神保庇卡」，每張售價700元，內含700元禮物卡與77元購物金，回饋達11%，再抽「大甲媽黃金擺件」。

此外，全家4月10日至14日，會員於全家完成網購包裹取件，即可獲贈10元購物金，享受便利與好康。

▲全家便利商店與大甲鎮瀾宮合作推「女神保庇卡」回饋11%。（圖／業者提供）