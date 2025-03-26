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超商月底省錢優惠！7-11超過20項夯品5折起、全家咖啡零食買1送1

▲▼月底省錢大作戰，7-11超商周末優惠。（圖／業者提供）

▲月底省錢大作戰，7-11推出咖啡、泡麵、生活用品最低5折起，消費滿額再送25點，可折抵25元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

月底不必吃土！超商紛紛推出省錢優惠，7-11超過20款人氣商品最低下殺5折起，還有指定咖啡買2送2，消費滿250元再送點數可折抵25元。全家雙重「錢錢放大術」，除了泡麵、飲料、霜淇淋、衛生紙優惠，3月28日至30日期間Let’s Café特大美式、拿鐵、卡布奇諾「買1送1」。

▲▼月底省錢大作戰，7-11超商周末優惠。（圖／業者提供）

▲7-11「超值五六日」，超過20款人氣商品買1送1。（圖／業者提供，點圖可放大）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN自3月28日至30日推出「超值五六日」，超過20款人氣商品最低下殺5折起，包含CITY CAFE Hershey’s好時經典可可、泰山強氣泡水、農心辛辣白菜風味拉麵等多款商品「買1送1」。

▲▼月底省錢大作戰，7-11超商周末優惠。（圖／業者提供）

▲▼月底省錢大作戰，7-11多項商品買1送1。（圖／業者提供）

▲▼月底省錢大作戰，7-11超商周末優惠。（圖／業者提供）

還有韓國Ariul眼唇卸妝棉、卸妝潔顏濕巾等美妝用品，以及日常必備的白蘭香氛洗衣球等，都有「買1送1」優惠。

▲▼月底省錢大作戰，7-11超商周末優惠。（圖／業者提供）

▲月底省錢大作戰，7-11超商周末優惠。（圖／業者提供）

除了買1送1，「超值五六日」活動還有多款商品大折扣，例如CITY PRIMA中杯精品馥芮白、CITY TEA香鑽水果茶等「買2送2」。統一布丁雞蛋口味買4件75折，五月花新柔韌抽取式衛生紙3串只要269元。

3月26日至28日消費滿250元，再贈25點OPENPOINT點數，等於可以折抵25元消費，小資族可趁機衝。

★全家

全家推出雙重「錢錢放大術」活動。第一波「會員限定優惠」自即日起至3月30日，會員購買Let’s Café特濃拿鐵、Let’s Tea焙茶拿鐵可享「第二杯10元」，其他商品如：FamiCollection氣泡水、農心香辣雞肉風味辛拉麵等，多項商品買1送1。

▼月底省錢大作戰，全家「會員優惠」自即日起至3月30日。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼月底省錢大作戰，全家便利商店周末優惠。（圖／業者提供）

第二波「康康五」活動自3月28日至30日，精選「Fami!ce喝的霜淇淋」「杜老爺特級冰淇淋甜筒」等，5款人氣商品「買1送1」。

▼月底省錢大作戰，全家周末康康5優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼月底省錢大作戰，全家便利商店周末優惠。（圖／業者提供）

3月28日至30日更加碼，全家會員期間購買Let’s Café特大經典美式、特大經典拿鐵、卡布奇諾都享「買1送1」優惠，限實體店舖購買，不可寄杯。

▲▼月底省錢大作戰，全家便利商店周末優惠。（圖／業者提供）

▲全家周末指定咖啡「買1送1」。（圖／業者提供，點圖可放大）

同時，因應周末氣溫轉涼，Let’s Tea「燒燒仙草」3月28日起至4月30日，推出「單杯39元」優惠價，讓消費者在春季感受溫暖。

▲▼月底省錢大作戰，全家便利商店周末優惠。（圖／業者提供）

▲「燒燒仙草」3月28日起至4月30日，單杯39元。（圖／業者提供）

全家便利商店也推出「SOHOT炎選現烤點心」、「哈逗堡」新品，其中「蔥爆雞千層餅」內餡以鮮嫩雞肉搭配鮮甜辛香青蔥，4月15日前購買SOHOT炎選全品項，任選兩件88折。

另有台味「蒜味香腸」，4月15日前購買還送跟日本一樣超夯的「不沾手番茄芥末醬」，中西合併口味充滿驚喜，升級「哈逗堡」再享45元特價優惠。

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