7-11推出「玩具總動員」60款周邊！胡迪、巴斯光年全出動

▲7-11推出「玩具總動員」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

7-11 推出最新一波全店精品，適逢兒童節，加上《玩具總動員》30周年，集結動畫中的胡迪、巴斯光年、三眼怪、火腿豬、熊抱哥、彈簧狗、抱抱龍，開發超過60款充滿童趣的生活周邊，包括小孩的3D滑板車、兒童U型電動牙刷，大人的造型眼罩枕、密碼鎖行李束帶、立體造型浴巾等，4月9日下午3點起，最低99元加價購。

▲▼7-11推出「玩具總動員」周邊快閃購，多達60款。（圖／記者林育綾攝）

迪士尼旗下皮克斯動畫工作室製作3D動畫《玩具總動員》在1995年問世，至今連載4部冒險喜劇電影，官方更於去年宣布將於2026年推出全新作品，讓全球粉絲超期待。2025年適逢《玩具總動員》30周年，7-ELEVEN全店精品自4月9日起，開賣超過60款限定周邊快閃購，其中共有近20款商品為獨家限定款。

▲▼還有錶帶、手機包等實用周邊。（圖／記者林育綾攝）

像是有三眼怪、火腿豬兩款選擇的行李吊牌，難得一見的彈簧狗變色摺傘、立體造型浴巾、新穎角色「叉奇」的造型眼罩枕、經典主角胡迪款的密碼鎖行李束帶，還有娛樂功能的「大撲克牌」珍藏所有角色，全系列數量有限，售完為止，童趣滿分兼具生活實用性。

▲▼7-11推出「玩具總動員」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-11「玩具總動員」周邊快閃購自4月9日起跑。（圖／記者林育綾攝）

★全家X皮克敏

全家與任天堂遊戲IP「皮克敏」推出期間限定合作，4月1日在全台全家店舖，單筆購買指定商品滿200元，即可獲得「皮克敏紙膠帶」（4款隨機贈送，不累贈，數量有限，送完為止）。

▲全家與任天堂旗下遊戲IP「皮克敏」合作推出一系列周邊。（圖／業者提供）

4月2日起至4月29日則將展開第二波活動，凡於全家店舖購「Fami!ce 霜淇淋3支」（口味不限） ，即可獲得「皮克敏水果叉」1組，一次可擁有4種不同顏色的皮克敏，數量有限，送完為止。此外，消費者若在實體店舖購買指定冰品任2件，可以參加會員APP抽獎趣活動，有機會抽中皮克敏的「歐慶抱枕」或「悠閒的皮克敏 歐擬蛹型小夜燈」，讓生活空間都能充滿皮克敏的繽紛身影。

▲全家與任天堂旗下遊戲IP「皮克敏」合作推出一系列周邊。（圖／業者提供）



「全家行動購」同步推出了一系列皮克敏周邊，讓粉絲們可以真實地帶上皮克敏角色一起散步、種花，成為最吸睛的皮克敏玩家，除了能夠買到《皮克敏４》遊戲軟體（1450元）外，首推療癒的皮克敏入浴球（共兩款，每個180元）、適合戶外冒險的抗菌銀離子直飲水壺480ml（555元），包含束口便當袋、保鮮盒、便條貼等日常小物都充滿皮克敏的元素。不論是與朋友相約探索城市，或是在郊外踏青，都適合帶上周邊商品一起。

即日起至4月15日，全家行動購天天可玩優惠戳戳樂，有機會享免運、滿額折抵券等好康優惠。