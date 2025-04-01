黃偉哲揭2025全中運開幕典禮卡司　盧廣仲多人接力演出

▲台南市政府於1日舉行2025全中運賽前記者會，台南市長黃偉哲與體育署副署長房瑞文共同揭曉開幕典禮超強卡司。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市睽違22年將於2025年4月19日至24日再度舉辦全國中等學校運動會，開幕典禮將於4月19日在台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場登場，台南市政府於1日舉行賽前記者會，台南市長黃偉哲與體育署副署長房瑞文共同揭曉開幕典禮超強卡司。

超強卡司包括韓國Super Junior厲旭、日本女團CUTIE STREET、在韓國出道的台灣女團GENBLUE幻藍小熊，以及盧廣仲、玖壹壹等將接力演出。4月3日上午8時起，開放線上免費索票，數量有限，請全國民眾把握難得機會，來台南參與這場結合運動、音樂與文化的開幕嘉年華。



黃偉哲表示，台南市睽違22年主辦全中運，為了展現城市運動能量，市府團隊已做好萬全準備，盼讓每場比賽都順利進行、讓選手擁有最好的舞台，更期望帶給各縣市代表隊及應援民眾美好回憶。

黃偉哲指出，全中運是全國中學生體育競技的最高殿堂，對於選擇透過體育升學的學生來說，更是關鍵賽事。今年有1.8萬名選手參賽，人數創歷史新高。他預祝選手都有好的表現，也歡迎各縣市隊職員、親友團及全國民眾，在賽會期間順道在台南旅遊，品嘗在地美食及賞遊好山好水。

黃偉哲說，全中運結束後，由長榮大學承辦的114年全大運也將在4月27日至5月2日接棒登場，誠摯邀請大家4月來台南感受運動城市的魅力與熱情，為選手應援加油。

今日記者會在全國體育主管機關體育署舉辦，集結各地教練、選手應援團及運動迷，現場更邀請GENBLUE幻藍小熊演出，搶先為開幕典禮暖身，為全中運賽事加溫。隨後幻藍小熊也收到主辦單位準備的114全中運紀念小物，成員開心直呼：「吉祥物大員、甜甜好可愛，周邊小物實用又精緻，在台北已經感受到台南人的熱情滿滿！」。

體育局指出，此次開幕典禮以「榮耀派對」為主題，首次採用大型演唱會規格，也將融合台南歷史與棒球元素。為呼應台南作為棒球重鎮，特別邀請華南金控盃少棒錦標賽台南市培訓代表隊選手擔任國歌領唱，象徵台南不僅是各種運動項目的培育起點，更是少棒王國的榮耀起點。

此外，全中運聖火目前正在本島接力傳遞，以逆時針方向環繞台灣一周，今日將抵達台東及花蓮，預計4月18日回到台南安座。

體育局表示，開幕典禮將於4月19日下午17:20開始，民眾入場採線上索票方式，4月3日上午8時起開放免費索票(限4月19日當日使用，持票者可於當日下午15:30起入場)。誠摯邀請全國民眾共襄盛舉，索票詳情請見https://www.accupass.com/event/2503060849151125035417。更多賽事相關資訊，請查詢114全中運官方網站https://sport114.tainan.gov.tw或臉書搜尋「台南市政府體育局」。