卓榮泰提警察人事條例覆議案　張啓楷批：未將警消辛苦看在眼裡

▲立院民眾黨團副總召張啓楷。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

立院1月7日通過修正「警察人員人事條例」部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得最高增至80%，且能溯及既往；但行政院長卓榮泰今（1日）召開臨時院會通過覆議案，列出5項窒礙難行之處。立院民眾黨團副總召張啓楷批評，民進黨又提覆議，是跟多數民意對撞，也不將警消人員的辛苦看在眼裡，民眾黨會堅決否決覆議案。

針對卓榮泰拍板將對「警察人員人事條例」提覆議案，張啓楷1日下午回應，民眾黨團提出「警察人員人事條例修正案」，是要對警察跟消防人員表達最高的敬意，因為這些人不只工作時間長，危險性也高，且統計顯示平均壽命比一般人低，因此民眾黨團推動修法，甚至還特別做2次大型民調。

張啓楷指出，根據民調結果顯示，多數人都支持不能再砍年金，並要適度提升，讓他們工作有尊嚴、退休有保障，20歲至29歲支持度高達七成三、30至39歲支持度超過八成，不分世代、年齡、教育，都支持要適度提高年金。

張啓楷說，「很遺憾，民進黨這次又提覆議案，是跟著多數民意對撞，且對警消人員辛苦，他們（民進黨）完全不看在眼裡，呼籲民進黨不要再霸凌我們警消人員，而他們送覆議案，我們民眾黨也會堅決會否決掉」。