柯文哲「自費延醫」是陳水扁建議　黃國昌：點點滴滴都記在心裡

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪日前表示，柯文哲有血尿、噁心嘔吐等疑似腎衰竭狀況，使律師團聲請具保停押，民眾黨也提出自費延醫。民眾黨立委陳昭姿昨（3月31日）透露，自費延醫是前總統陳水扁提議，民眾黨主席黃國昌今（1日）表示，很多善良的台灣人在關心柯文哲身體健康狀況，並提出建議與協助，這些點點滴滴，民眾黨都記在心中。

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

陳昭姿3月31日晚間於YouTube直播時透露，前總統陳水扁3月29日在台北開會，詢問她能不能去辦公室一下，第一句話就說「你怎麼沒幫柯文哲申請自費延醫呢？」而自己離開陳水扁的辦公室後，立刻在黨內核心群組表達，現在救柯文哲的方式，可不可用自費延醫。

黃國昌1日上午召開「不要懷疑民進黨立委護航弊案的決心」記者會，被問到怎麼看柯文哲過去當陳水扁醫療小組召集人，如今獲得陳水扁提議自費延醫，以及目前自費延醫進度？黃國昌回應，其實很多在社會各個角落的善良台灣人，關心柯文哲的身體健康狀況，對於這過程當中，非常多人提出建議、提供非常多協助，這些點點滴滴，民眾黨都記在心裡。

黃國昌指出，目前柯文哲的辯護人已經依法提出申請，就如同他當天在看守所外說的，希望能儘速、趕快做出決定，讓柯文哲能得到最妥善的醫療照顧，相信這是大家的共同心願。