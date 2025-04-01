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列5窒礙難行之處　卓榮泰拍板「警察人事條例」提覆議案

▲▼行政院長卓榮泰今日主持臨時院會，警察人事條例覆議案。（圖／行政院提供）

▲行政院長卓榮泰今日主持臨時院會，通過警察人事條例覆議案。（圖／行政院提供）

記者陳家祥／台北報導

立法院在今年1月7日立法院通過修正「警察人員人事條例」部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得最高增至80%，且能溯及既往。考量修正條文有窒礙難行之處，行政院今（1日）召開臨時院會通過覆議案，呈請總統核可後移請立法院覆議。

行政院長卓榮泰上任以來，先在去年針對國會職權行使法、刑法等相關修法提出覆議，今年至今則有憲訴法、選罷法、總預算案、財劃法等以及今天提出的警察人員人事條例修法等，也提出覆議案。

行政院長卓榮泰表示，本案之第35條第1項第4款、第2項、第3項及第6項提高警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員退休所得替代率，經研議後確有五項窒礙難行之處。

第一，大幅增加政府財政歲出，未依法徵詢行政院意見，並指明彌補資金之來源。第二，破壞退休撫卹制度之公平性，違反平等原則及世代正義。第三，衝擊退撫基金財務，影響現職及退休人員權益，財務缺口之撥補，有悖中央與地方分別負擔共同提撥制精神。

第四，影響機關人事遷調及勤（業）務推動，又未定過渡期間，大幅增加各級政府行政成本及作業負擔。第五，納入未適用該條例之移民與空勤人員，卻漏未配合修正相關規定。以上五點均導致法律適用顯有窒礙之處，爰依憲法增修條文第3條第2項第2款規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。

卓榮泰強調，行政院考量警消人員工作辛苦及勤務特性，已提升現職警消人員待遇及照護。本次提出覆議的目的，是希望透過憲政運作的過程，請立法院藉由再次審議法案內容，找出符合國家利益的最大共識，妥適回復公民社會與各界的訴求。

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