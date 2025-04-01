卓榮泰提警察人事條例覆議案　傅崐萁嗆：立法院一定否決掉

▲傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

「警察人員人事條例」修正案上個月底送至行政院，明（2日）就是提出覆議的最後期限，行政院長卓榮泰今（1日）宣布，中午將舉行臨時院會，處理覆議案，請朝野立委支持。對此，國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，卓榮泰剝奪警消讓警消退休後能安身立命的條例，國民黨團深表遺憾，只要行政院正式提出之後，立法院一定會把它否決掉。

立法院會在今年1月7日三讀修正「警察人員人事條例」，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得最高增至80%，且能溯及既往，預估未來50年將減少挹注公務人員退休撫卹基金約1082億元，引發行政院不滿。

卓榮泰說，行政院一本過去，對於任何的覆議案，在時間的許可下，都會審慎、謹慎，而且周延的去研判。本週週四因逢假日，沒有辦法開行政院院會，因此已決定在今天中午召開臨時院會，處理相關的覆議案，也請立法院的委員先進們能夠支持行政院提出的覆議案。

傅崐萁指出，卓榮泰是國內外史上提出最多覆議案的行政院長，在國外只要是一個責任內閣，覆議案如果被國會否決的話，就應該之所進退、職辭下台，但在台灣，已經沒有責任政治，沒有禮義廉恥，閣揆不斷地把國會經冗長討論通過的法案，一再的覆議，一再當兒戲，不斷地用不理性的方式來踐踏民主的國會。

傅崐萁指出，在基層守護人民安全、除暴安良、維護社區能夠免於許多災難的這些警消人員，而警察人員人事條例是讓警消退休後能安身立命，結果卓榮泰卻要剝奪警消們的權利，國民黨團深表遺憾。傅崐萁強調，只要卓榮泰正式提出覆議案，立法院一定會把它否決掉。



