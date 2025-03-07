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竹市「中醫助孕調理」補助計畫　3／28開跑

▲代理市長邱臣遠偕同與會來賓進行啟用儀式。（圖／新竹市政府提供）

▲代理市長邱臣遠偕同與會來賓進行啟用儀式。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府持續營造友善生育環境，特別在璀燦的3月獻上暖心大禮！今(7)日於市府大廳舉辦祝你好孕政策發表記者會，由代理市長邱臣遠宣布祝你好孕「中醫助孕調理」補助計畫將於3月28日正式上路。他說，此政策提供設籍新竹市20至45歲已婚男、女性或夫妻，每人每年2次中醫助孕調理照護，最高補助2400元，補助內容包括中醫四診診察醫療諮詢、體質分析辨別、衛教及飲食指導、穴位保健指導及藥膳調理等5項服務，凡符合資格均可向衛生局或合約院所提出申請，期盼透過中醫的獨特調理，提升受孕率，讓每個家庭都能圓夢迎好孕。

邱臣遠表示，為提高生育率，培育健康寶寶，並延續高虹安市長「0-6歲」市府養政策，竹市在112年首推凍卵補助計畫，深獲好評，感謝新竹市議會大力支持，今年祝你好孕政策加碼再升級，增加「中醫助孕調理」補助計畫，針對竹市已婚男女或夫妻，每人每年提供2次中醫調理服務，藉由中醫的調養，讓新竹市好孕加倍，求子路上不孤單，已婚夫妻都能生活在充滿希望和幸福美滿中，願婚、敢生、樂養。

衛生局說，市府自112年推出凍卵補助計畫，廣受市民好評，為延續打造友善生育計畫，今年與新竹市中醫師公會合作，推出「中醫助孕調理」補助計畫，感謝社團法人新竹市中醫師公會積極召募超過30家合約院所加入服務，協助提供專業諮詢及推動中醫助孕方案，期盼透過「祝你好孕」補助計畫，中西合力綜合夫妻雙方的優勢，提高助孕的成功率，提供多元助孕管道，鼓勵更多育齡夫妻重新思考生育問題，並落實孕產健康及城市永續發展目標。

新竹市中醫師公會李如英理事長表示，中醫在助孕方面擁有悠久的歷史和獨特的優勢，中醫強調「天人合一」、「陰陽平衡」，認為人體的健康與自然環境息息相關。透過中醫體質分析辨別，對症下藥，調理身體的氣血、臟腑功能，達到平衡陰陽、促進生育的目的，鼓勵市民生育，提升新竹市受孕率及生產率，共同打造幸福家庭。

衛生局說明，中醫助孕調理計畫補助對象為設籍新竹市20-45歲已婚男女（民國94年至69年出生，含新住民）或夫妻一方配偶設籍新竹市，不限胎數皆可申請。每人每年可申請一次，最高補助2400元，享兩次調理服務，兩次調理之間需間隔28天以上，服務項目包括中醫四診診察醫療諮詢、體質分析辨別、衛教及飲食指導、穴位保健指導及藥膳調理等5項服務，歡迎符合資格民眾，3月28日起至新竹市數位申辦服務平台申請( https://gov.tw/BA8 )或至新竹市中醫合約院所、衛生局國民健康科臨櫃申請，詳細相關申辦流程、應備文件及合約院所，請至衛生局官網祝你好孕專區查詢( https://gov.tw/MJM )。

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