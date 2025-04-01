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全家推大甲媽「女神保庇卡」送購物金　萊爾富咖啡「買20送20」

▲▼全家便利商店與大甲鎮瀾宮合作推「女神保庇卡」。（圖／業者提供）

▲全家便利商店與大甲鎮瀾宮合作推「女神保庇卡」送購物金。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全台最大規模大甲媽祖遶境盛事將於4月4日起駕，看準「追女神」商機，全家便利商店與大甲鎮瀾宮合作推「女神保庇卡」，內含700元禮物卡，再送77元購物金，回饋達11%，並推出多款周邊。萊爾富也與白沙屯媽祖聯名推出商品，包括平安米、祈福筷，還有珍珠奶茶買1送1、特濃美式及拿鐵「買20送20」。

▲▼全家便利商店與大甲鎮瀾宮合作推「女神保庇卡」。（圖／業者提供）

▲全家便利商店與大甲鎮瀾宮合作，集章就送開運小物。（圖／業者提供）

★全家

全家便利商店與大甲鎮瀾宮合作，4月2日10點起開賣「女神保庇卡」，每張售價700元，內含700元禮物卡與77元購物金，回饋達11%，再抽「大甲媽黃金擺件」。

實體店也推出「女神集章趣」活動，凡於4月2日至4月15日期間，在全家單筆消費滿168元，並於結帳時報會員或出示APP會員條碼，即可獲得一枚集章，集滿2章即可兌換「Let’s Café 指定咖啡買1送1券」，集滿3章可獲得「大甲鎮瀾宮-金箔平安福袋」（限量1000份），集滿5章則可選擇大甲鎮瀾宮的「金箔符令吊飾」（限量1000份）或「招財鑰匙扣」（限量600份）。

▲▼全家便利商店與大甲鎮瀾宮合作推「女神保庇卡」。（圖／業者提供）

▲全家便利商店與大甲鎮瀾宮合作推「女神保庇卡」。（圖／業者提供）

「全家行動購」推出鎮瀾宮過爐加持的開運商品，包括LED發光繞境燈籠吊飾、迷你聖筊吊飾等，讓無法親臨現場的信眾也能求好運。

4月10日至14日，會員於全家完成網購包裹取件，即可獲贈10元購物金，享受便利與好康。

★萊爾富

萊爾富便利商店迎接清明、兒童節連假，推出白沙屯媽祖聯名商品，包括平安米（售價29元）、祈福筷（單雙售價39元）、旅行包（單包39元）。購買2包平安米或是1件油飯，即可用19元加購祈福筷或旅行包；購買4包平安米或是2件油飯，即贈送祈福筷或旅行包1件。

▲▼萊爾富推出白沙屯媽祖聯名商品。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富推出白沙屯媽祖聯名商品。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富推出白沙屯媽祖聯名商品。（圖／業者提供）

此外，Hi café珍珠奶茶系列回歸，4月2日至29日「買1送1」，咖啡愛好者也有特濃美式、特濃拿鐵「買20送20」的優惠。

▲▼萊爾富推出白沙屯媽祖聯名商品。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富珍奶買1送1，咖啡買20送20。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富推出白沙屯媽祖聯名商品。（圖／業者提供）

此外，萊爾富「台積電股票」抽獎持續進行中，只要是Hi-Life VIP APP會員，在4月29日前購買任一好運卡、Hi café系列商品、鮮食便當或來送禮指定組合，並掃描QR code至指定活動頁完成序號登錄，即享「台積電股票100股」抽獎資格一次。萊爾富將於4月9日(三) 、 5月7日(三)晚間7點30分，在萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」公開直播抽獎，每場直播抽出10名幸運得主。

▼萊爾富持續抽台積電股票。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富推出白沙屯媽祖聯名商品。（圖／業者提供）

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