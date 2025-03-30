7-11推「史努比霜淇淋」半價吃！花生漫畫75周年聯名周邊噴發

▲7-11與史努比聯名，推出霜淇淋杯套、多款美食新品。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

7-11最新「雪淋霜霜淇淋」與「芝初」合作，將純正8倍細黑芝麻粉拌入，打造「黑芝麻牛奶霜淇淋」。恰好適逢花生漫畫75周年聯名，4月2日至4月29日期間，霜淇淋還有超萌史努比杯套或杯身，周五六日憑icash2.0與icash Pay兩大支付消費，享全口味享第二件半價。

▲「酷聖霜霜淇淋」則選用「雲林良品」虎霸王花生醬，製成「鹹花生奶油霜淇淋」。（圖／業者提供）

7-11在4月2日起推出全新口味霜淇淋，鎖定喜愛濃郁口味的消費者，以知名品牌「芝初」純正8倍細黑芝麻粉拌入，打造濃郁芝麻系「黑芝麻牛奶霜淇淋」。而美式冰品「酷聖霜霜淇淋」則選用「雲林良品」虎霸王花生醬製成「鹹花生奶油霜淇淋」，帶來鹹甜好吃的濃郁花生香。

▲▼7-11與史努比聯名，推出多款鮮食、飲料冰品。（圖／業者提供）

兩款冰品，首次創新使用虎霸王與三小市集花生醬烘焙「香濃花生餅杯」，活動期間更換上超萌「史努比杯套或杯身」，視覺味覺兼顧，4月2日至4月29日每周五、六、日憑icash2.0與icash Pay兩大支付消費享全口味享第二件半價。

▲▼7-11與史努比聯名，推出多款鮮食、飲料冰品。（圖／業者提供）

此外看好聯名行銷魅力，加上花生漫畫75周年，7-11自4月1日起與「史努比」合作，帶來超商近年最大規模的商品企劃「美味聯萌大明星」。從史努比愛吃的食物、飲品做為創意靈感，推出超過15款食飲系列新品，類型橫跨主食、配菜、甜食、點心等，搭配花生漫畫75周年史努比限定包裝。

★全家抹茶霜淇淋、史努比周邊

▲全家合作伊藤園推出「抹茶霜淇淋」。（圖／業者提供）

全家最新一波霜淇淋新口味，特別與日本第一茶品牌「伊藤園」攜手合作，4月2日起新推「伊藤園抹茶霜淇淋」，採用100%日本直輸鹿兒島抹茶入料，春日必嚐，4月2日至6日會員在APP隨買跨店取，可享「5支188元優惠」，4月2日至4月29日在實體店舖購買3支霜淇淋，還可獲得「皮克敏水果叉」。

▲「全家行動購」推出史努比周邊預購。（圖／記者林育綾攝）

「全家行動購」應援2025年澎湖國際海上花火節「史努比75周年」主題，即日起開賣多款史努比周邊商品，無論是生活小物、時尚單品、質感玩具，都能在全家行動購上一次購足。

▲▼「全家行動購」推出史努比周邊。（圖／記者林育綾攝）

首推商品包含小巧實用的史努比矽膠零錢包(兩入組，580元)、夏季出遊補水最實用的不鏽鋼冰霸杯(650元)、兼具可愛又時尚的漁夫帽(590元)等，還有史努比聯名唇膏、修容組等，史努比粉絲們可把握。