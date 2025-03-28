陸企滲透！挖角50名半導體菁英　竹檢發出嚴重警告：產業遭威脅

▲▼ 新竹地檢署指揮調查局於3月26日、27日對兩間陸企非法挖角台灣半導體人才進行搜索 （圖／記者楊永盛翻攝）

記者楊永盛、潘鳳威／新竹報導

新竹地檢署近日偵辦中國企業非法挖角台灣半導體人才案，查獲兩家企業「艾科微電子(深圳)有限公司」、「金泰克半導體有限公司」，透過第三地投資，未經許可在台私設非法研發中心，並高薪挖角技術人才。檢方指揮法務部調查局於3月26日、27日進行搜索，帶回嫌疑人及證人共13人，並查扣股權文件、合約、員工名單、電子設備等證物。訊後，檢方諭知相關被告各以30至40萬元交保。

據了解，艾科微公司自2020年起，陸續透過台灣求職網站刊登招聘資訊，至今已挖角逾50名半導體研發人才；金泰克公司則是利用台灣高科技人才，協助中國企業發展SSD數據儲存研發技術，兩間公司均嚴重威脅我國半導體產業發展。檢方訊問後，認定艾科微公司張姓負責人等3人涉案情節重大，諭知各40萬元、30萬元、30萬元交保；金泰克蔡姓負責人等2人，則各30萬元交保。

新竹地檢署表示，依據經濟部公告，中國企業不得來台投資或設立半導體產業公司。依據《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第40條之1第1項規定，未經主管機關許可，陸資不得在台設立分公司或辦事處從事業務活動。

中國企業透過高薪挖角台灣半導體人才，已成為國家安全與經濟政策的重要議題。檢方與調查局將持續加強偵辦類似案件，確保台灣高科技產業發展，維護產業競爭優勢，守護國家經濟命脈。