原子筆蓋上「神祕小洞」是啥用途？廠商解答...一堆人都猜錯

▲筆蓋為何要開小孔？（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大家在日常生活中若要書寫，都會用到原子筆，而為何筆蓋為何要開小孔，日前雄獅文具解答，公布真正用途，讓不少網友震驚。

雄獅文具曾在臉書貼出一張照片發文表示，「筆蓋上都有洞洞的設計！猜猜看，這些洞洞設計是做什麼用的呢？」從照片中可見，彩色筆跟彩艷筆的底蓋都有洞。

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不少網友留言「要拔筆蓋畫圖時比較好拔，才不會打不開」、「類似樂高人偶頭」、「方便開蓋嗎」，但都沒人答對。

▲彩色筆上會設計有很多個洞，是為防止小孩誤食而窒息。（圖／翻攝自雄獅文具 想像力製造所臉書）

雄獅文具小編解釋，「主因是因為，有氣孔或是側邊類筆夾的設計，若是不小心誤食，才不會導致窒息的危險」。此外，外媒《獨立報》也曾報導，原子筆蓋的孔還能幫助調節氣壓，讓墨水不乾掉。

報導指出，每年美國有100人誤食筆蓋窒息死亡，尤其孩童更容易出意外，所以筆蓋孔洞能讓呼吸道不會完全堵塞，還能吸到少量空氣，爭取救援時間。

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