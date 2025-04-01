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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

轟民進黨把議場布置成刑場　傅崐萁：國民黨奉陪到底

▲▼傅崐萁 聯訪 譴責民進黨用司法暴力。（圖／記者屠惠剛攝）

▲傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

民進黨立院黨團今（1日）三度占領主席台，主張「撤回無效議決」，高喊「大罷免，大成功」、「救民主，顧台灣」等口號。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，民進黨把莊嚴的國會當做馬戲團在耍，他們表達譴責，今天國民黨團一定奉陪到底，不會離場。

針對民進黨團繼續癱瘓議事，傅崐萁今受訪指出，民進黨把國會布置成像刑場、靈堂，全世界沒有看過這樣的執政者，深深表達譴責，民進黨竟然把莊嚴的國會當做馬戲團在耍。

傅崐萁再說，民進黨團總召柯建銘還想要當立法院長，透過大罷免要拉下立法院長韓國瑜，如果總統賴清德的大罷免成功的話，國人會有一個什麼樣的一個國會？是一個馬戲團的國會，更何況現在是總質詢期間，柯建銘綁架肉票是誰？就是行政院長卓榮泰，希望民進黨耍猴戲的樣子能適可而止，讓國會重新回到正軌。

傅崐萁強調，今天國民黨團一定奉陪到底，不容許癱瘓議事，國民黨團不會離場，希望今天能好好開會，民進黨也不要想通過這樣的方式，延宕所有迫切的福國利民的民生法案。

傅崐萁也點名行政團隊，指整個民進黨政府的部會首長，都在鬼哭神號說預算被凍結多少，但從1月21日通過到今天為止，沒有一個部會提出解凍案，他聽聞是卓榮泰下令各部會不要解凍，在大罷免之前才能累積造謠的相罵本，現在民進黨施政主軸已經變成「謠言治國、謊言台灣」。

傅崐萁說，立法院已經給行政機關史上最高的預算，如果還有其他需求的話，立法院非常歡迎行政院提出，大家一起來討論，只要是福國利民的預算，他們都會全力支持。
 

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