引誘男學生「小房間拍裸照」又性侵　英82歲男師恐被關到死

▲英國一名狼師，因為數十年前犯下的性侵罪行，於本周被判14年有期徒刑。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國一名美術老師長期性虐男學生，把至少14名受害者引誘到小房間，拍攝裸照、發生性行為。儘管案件發生在數十年前，但現年82歲的他，仍在本周被判14年有期徒刑，考慮到其高齡，恐怕在獄中度過餘生。

《鏡報》報導，在1980年代，沃特斯（James Waters）是學校裡最受學生喜愛的老師之一，卻利用職務之便，性侵至少14名男童。

根據檢方說法，沃特斯採取的是「典型的引誘行為」，他邀請男學生進入昏暗房間，拍攝裸照之後，發生性行為，最終付錢給對方，並且宣稱這一切都是2人之間的秘密，要求受害者不准說出去，「這很明顯是一起濫用信任的案件」。

Former art teacher, 82, jailed after abusing boys including at his 'secret sex club' https://t.co/xYSOV2bXTl — Hull Live (@hulllive) March 30, 2025

沃特斯一共面臨36項性犯罪指控，包括25項猥褻罪、9項猥褻兒童罪、2項嚴重性侵罪，在承認罪名與陪審團判決之後，於本周宣判量刑結果。

除了14年監禁之外，他將被終身登記為性犯罪者，被一項性傷害預防令「無限期」限制，出獄之後還將延長監管1年。

沃特斯的辯護律師埃德蒙茲（Michael Edmonds）強調，沃特斯小時候也曾遭到性侵，對於數十年前的犯行感到後悔，自從2011年最後一次犯案至今，不曾再侵犯過任何人，已經改過自新，現在把82歲的他送進大牢，無異於「死刑」。

不過，法官可汗（Tahir Khan）反駁，「這種嚴重程度的罪行，必須遭受非常嚴厲的判決，即使是數十年前的事情也一樣。受害者跟你一樣，有權為自己伸張正義。」

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