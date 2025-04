引誘男學生「小房間拍裸照」又性侵　英82歲男師恐被關到死

▲英國一名狼師,因為數十年前犯下的性侵罪行,於本周被判14年有期徒刑。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

英國一名美術老師長期性虐男學生,把至少14名受害者引誘到小房間,拍攝裸照、發生性行為。儘管案件發生在數十年前,但現年82歲的他,仍在本周被判14年有期徒刑,考慮到其高齡,恐怕在獄中度過餘生。

《鏡報》報導,在1980年代,沃特斯(James Waters)是學校裡最受學生喜愛的老師之一,卻利用職務之便,性侵至少14名男童。

根據檢方說法,沃特斯採取的是「典型的引誘行為」,他邀請男學生進入昏暗房間,拍攝裸照之後,發生性行為,最終付錢給對方,並且宣稱這一切都是2人之間的秘密,要求受害者不准說出去,「這很明顯是一起濫用信任的案件」。

Former art teacher, 82, jailed after abusing boys including at his 'secret sex club' https://t.co/xYSOV2bXTl