解放軍演訓宣傳片「首次驚見」台北市　　隱約可見漢口街與國軍戰車

▲解放軍釋出最新演訓影片「首次」出現台北市101大樓 。（圖／翻攝 東部戰區微博，同下）

記者任以芳／北京報導

大陸解放軍東部戰區今清晨7點多發布消息，從4月1日開始，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣周邊聯合演訓，並強調是針對「台獨」分裂勢力的嚴重警告和有力遏制。東部戰區發布一則《除妖除魔》影片，「首次」出現台北城市景，有101大樓以及漢口街一段，甚至隱約看到我方戰車轉移，影片刻意顯示解放軍用衛星定位鎖定台灣，模擬飛彈攻擊台灣沿海以及台北市中正區，營造精準打氛圍，這也是解放軍第一次明確釋出攻擊目標。

大陸《央視》今晨七點多快訊報導，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校宣布，自4月1日起，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開多向進逼的艦機行動，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、重要區域與關鍵通道封控等課目，藉此檢驗戰區部隊的聯合作戰實戰能力，「這是對『台獨』分裂勢力的嚴重警告與有力遏制，亦是捍衛國家主權、維護國家統一的正當且必要行動。」

▲解放軍釋出另一隻動畫《殼》，醜化總統賴清德。（圖／翻攝 東部戰區微博）

東部戰區顯然有備而來，官網一連釋出多組關於演訓宣傳影片，包括打擊「台獨」動畫，用綠色蟲體醜化總統賴清德。

影片顯示，賴清德身穿深綠色衣服坐在台灣正中央，一手壓制蔣介石，另一手掐住戴眼鏡貌似柯文哲男子。另外兩手抓黑金和黨產，周邊散落「綠色恐怖十七條」宣傳單，最後又以火烤方式，象徵對「台獨」進行懲罰。

另一影片則是以，孫悟空大戰綠色青蛙做隱喻，一開始出現大量陸海空各類軍武，並且強調孫悟空用隱身術降魔，比喻解放軍將使用隱形戰機，等同宣告日前被熱議的六代機性能已經十分成熟，隨時可戰。

陸空上作戰「首次」曝光天將傘兵模擬演訓畫面，以及海上大量戰機搭配船艦逼進台灣，同時鎖定台北、台中、高雄、花蓮，以及未標示出來台南、屏東、桃園、以及台東，幾乎包圍整個台灣。

▲▼ 解放軍最新演訓影片強調「精準打擊」，首次出現代表台北市101大樓，以及鎖定中正區。（圖／翻攝 東部戰區微博）

該支影片也「首次」釋出用解放軍運用北斗衛星定位鎖定台灣，甚至「首次」出現台北市空照圖，一旁可見基隆河，鎖定區域落在中正區。畫面清楚出現101大樓，象徵精準鎖定台北市，接著又見台北市馬路街區，甚至地點是距離總統府附近的漢口街一段路牌，隱約可見我方警車正在護送戰車移防。

該影片約1分52秒，採取虛擬動畫與實景畫面，強化解放軍陸海空軍武，以及孫悟空棒打青蛙怪，很顯然這些都是有備而來的宣傳片。值得注意的是，解放軍本次演訓強調「進逼」台灣，甚至第一次釋出關於象徵台北市101以及鎖定中正區街景，刻意營造精準打擊氛圍，尤其出現總統府附近的漢口街一段路牌，「劍指」意味十分濃厚。

稍早大陸國務院台辦發言人朱鳳蓮也表回應，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊開展聯合演訓，是對賴清德當局猖狂謀「獨」挑釁的堅決懲戒，是對「台獨」分裂勢力蓄意破壞，台海和平的嚴正警告，是捍衛國家主權和領土完整的必要之舉。

朱鳳蓮也再次強調，「需要指出的是，我們的反制措施針對的是『台獨』分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。」

▼ 解放軍演訓宣傳影片隱約可見台北市街景漢口街 ，疑似我警車護送戰車移防。（圖／翻攝自微博／東部戰區）