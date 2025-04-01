520前解放軍大規模演訓意圖？　李振廣：向賴當局傳遞嚴厲的信號

▲解放軍釋出最新聯合演訓宣傳影片「首次」出現台北市並且瞄準中正區一帶 。（圖／翻攝 東部戰區微博）

記者任以芳／北京報導

大陸解放軍東部戰區今清晨7點多發布消息，從4月1日開始集結陸海空、火箭軍等兵力在台灣周邊聯合演訓，從釋出演訓宣傳片來看「首次」出現台北市街景與鎖定北市中正區空照圖。涉台學者李振廣接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「這是突破性的！」象徵解放軍有精准打擊能力。由於下個月520是賴清德就任滿一周年，李振廣也分析，解放軍此次軍演就是對賴清德與台獨份子嚴厲警告。

大陸《央視》今晨七點多快訊報導，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校宣布，自4月1日起，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開多向進逼的艦機行動，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、重要區域與關鍵通道封控等課目，藉此檢驗戰區部隊的聯合作戰實戰能力，「這是對『台獨』分裂勢力的嚴重警告與有力遏制，亦是捍衛國家主權、維護國家統一的正當且必要行動。」

▲ 解放軍演訓宣傳影片可見台北市街景漢口街一段，以及疑似戰車夜間移防 。（圖／翻攝 東部戰區微博）

除了宣告今起在台海周邊演訓，東部戰區也發布《除妖除魔》影片，「首次」出現台北城市景，有101大樓以及漢口街一段，甚至隱約看到我方戰車轉移，影片顯示解放軍用北斗衛星定位鎖定整座台灣，模擬飛彈攻擊台灣沿海，甚至出現象徵台北市的101大樓，以及鎖定台北市中正區的空照圖，還有顯示漢口街一段路牌的夜眼街景，隱約考間我方戰車正在移防，這也是解放軍第一次明確釋出攻擊目標。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，這次把台北市部分地標顯示出來這是「突破性的！」在之前解放軍演訓在台海周邊，在外圍進行某種程度的震攝，「這次有『直搗龍潭虎穴』、『直搗黃龍』的意思。展我們的決心，我們的目標很明確，相信台灣老百姓應該不會感到害怕。」

李振廣也解釋這次軍演的意涵，雖然出現台北市街區的地圖，主要顯示解放軍精准打擊能力以及高超打擊能力，針對誰違反《反分裂國家法》，或是「台獨」分裂勢力，對躲躲在台灣同胞人群當中的某些分裂分子，對他們進行精准打擊。

「我們不是針對普通台灣廣大同胞，也不會傷及無辜，我想效果應該還是很震撼，也讓那些搞分裂、搞台獨的人去掂量掂量下一步該怎麼做。」李振廣繼續說，國台辦前陣子公佈「台獨打手」舉報專線，就是讓他們要考慮後果，「誰破壞兩岸和平交流，我們一定會給他秋後算帳，採取相應的法律措施，對於反和平侵害別人權益的行為，進行有效的懲罰。」

李振廣又說，「這些宣傳也好，軍演也好，實際上最終目曬衣線兩岸擁有和平穩定的發展環境，有一個良好的兩岸交流的氛圍。」有了這樣一個條件，加上和平才可以期待，否則我們對於破壞兩岸交流，甚至引發兩岸台海不穩定動蕩的責任，就讓製造「台獨」這些人，或是「台獨」的幫凶，由他們來承擔責任。

▲北京聯合大學台灣研究院院長李振廣 。（圖／記者任以芳攝）

恰巧今天今天解放軍選在4月1號愚人節提前做「無代號」聯合演訓，正好總統賴清德下個月就是520就職一周年，選在一個多月前進行聯合軍演是否給予對方一個非常嚴厲的警告？

李振廣指出，「賴清德當局應該能夠看到，我們向他傳遞明確的信號，在兩岸關係搞倒退，阻斷兩岸交流，把大陸視為『敵對勢力』，我想他要好好惦量一下，這次演訓就是一個很重要意圖，下個月在520的演講當中，怎麼講他自己好好把握。」

談及台海是否靠近1996年台海危機甚至更加緊張？李振廣指出，賴清德宣布「國安17條」，以及「黑熊學院」等一連串反中事件，「已經讓大陸老百姓對於兩岸和平失去耐心，再走下去，台海確實危機重重。」

李振廣再次重申，「為何以嚴厲警告的方式這麼做？」實際意圖就是維護台海和平，警告台灣「台獨」分裂勢力以及幫手「老老實實的不要亂說亂動」，這樣兩岸交流才能慢慢恢復，台海和平才有保障，如果無法達到這樣目的，「相信將來兩岸的輿論氛圍會更加不利於台海和平穩定。」