　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

520前解放軍大規模演訓意圖？　李振廣：向賴當局傳遞嚴厲的信號

▲▼ 解放軍釋出最新精準打擊影片，首次出現台北市 。（圖／翻攝 東部戰區微博）

▲解放軍釋出最新聯合演訓宣傳影片「首次」出現台北市並且瞄準中正區一帶 。（圖／翻攝 東部戰區微博）

記者任以芳／北京報導

大陸解放軍東部戰區今清晨7點多發布消息，從4月1日開始集結陸海空、火箭軍等兵力在台灣周邊聯合演訓，從釋出演訓宣傳片來看「首次」出現台北市街景與鎖定北市中正區空照圖。涉台學者李振廣接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「這是突破性的！」象徵解放軍有精准打擊能力。由於下個月520是賴清德就任滿一周年，李振廣也分析，解放軍此次軍演就是對賴清德與台獨份子嚴厲警告。

大陸《央視》今晨七點多快訊報導，東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校宣布，自4月1日起，中國人民解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣周邊展開多向進逼的艦機行動，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、對海對陸打擊、重要區域與關鍵通道封控等課目，藉此檢驗戰區部隊的聯合作戰實戰能力，「這是對『台獨』分裂勢力的嚴重警告與有力遏制，亦是捍衛國家主權、維護國家統一的正當且必要行動。」

▲▼ 解放軍演訓宣傳影片隱約可見台北市街景漢口街 。（圖／翻攝 東部戰區微博）

▲ 解放軍演訓宣傳影片可見台北市街景漢口街一段，以及疑似戰車夜間移防 。（圖／翻攝 東部戰區微博）

除了宣告今起在台海周邊演訓，東部戰區也發布《除妖除魔》影片，「首次」出現台北城市景，有101大樓以及漢口街一段，甚至隱約看到我方戰車轉移，影片顯示解放軍用北斗衛星定位鎖定整座台灣，模擬飛彈攻擊台灣沿海，甚至出現象徵台北市的101大樓，以及鎖定台北市中正區的空照圖，還有顯示漢口街一段路牌的夜眼街景，隱約考間我方戰車正在移防，這也是解放軍第一次明確釋出攻擊目標。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，這次把台北市部分地標顯示出來這是「突破性的！」在之前解放軍演訓在台海周邊，在外圍進行某種程度的震攝，「這次有『直搗龍潭虎穴』、『直搗黃龍』的意思。展我們的決心，我們的目標很明確，相信台灣老百姓應該不會感到害怕。」

李振廣也解釋這次軍演的意涵，雖然出現台北市街區的地圖，主要顯示解放軍精准打擊能力以及高超打擊能力，針對誰違反《反分裂國家法》，或是「台獨」分裂勢力，對躲躲在台灣同胞人群當中的某些分裂分子，對他們進行精准打擊。

「我們不是針對普通台灣廣大同胞，也不會傷及無辜，我想效果應該還是很震撼，也讓那些搞分裂、搞台獨的人去掂量掂量下一步該怎麼做。」李振廣繼續說，國台辦前陣子公佈「台獨打手」舉報專線，就是讓他們要考慮後果，「誰破壞兩岸和平交流，我們一定會給他秋後算帳，採取相應的法律措施，對於反和平侵害別人權益的行為，進行有效的懲罰。」

李振廣又說，「這些宣傳也好，軍演也好，實際上最終目曬衣線兩岸擁有和平穩定的發展環境，有一個良好的兩岸交流的氛圍。」有了這樣一個條件，加上和平才可以期待，否則我們對於破壞兩岸交流，甚至引發兩岸台海不穩定動蕩的責任，就讓製造「台獨」這些人，或是「台獨」的幫凶，由他們來承擔責任。

▲▼ 台灣問題幹部讀本專家座談會 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京聯合大學台灣研究院院長李振廣 。（圖／記者任以芳攝）

恰巧今天今天解放軍選在4月1號愚人節提前做「無代號」聯合演訓，正好總統賴清德下個月就是520就職一周年，選在一個多月前進行聯合軍演是否給予對方一個非常嚴厲的警告？

李振廣指出，「賴清德當局應該能夠看到，我們向他傳遞明確的信號，在兩岸關係搞倒退，阻斷兩岸交流，把大陸視為『敵對勢力』，我想他要好好惦量一下，這次演訓就是一個很重要意圖，下個月在520的演講當中，怎麼講他自己好好把握。」

談及台海是否靠近1996年台海危機甚至更加緊張？李振廣指出，賴清德宣布「國安17條」，以及「黑熊學院」等一連串反中事件，「已經讓大陸老百姓對於兩岸和平失去耐心，再走下去，台海確實危機重重。」

李振廣再次重申，「為何以嚴厲警告的方式這麼做？」實際意圖就是維護台海和平，警告台灣「台獨」分裂勢力以及幫手「老老實實的不要亂說亂動」，這樣兩岸交流才能慢慢恢復，台海和平才有保障，如果無法達到這樣目的，「相信將來兩岸的輿論氛圍會更加不利於台海和平穩定。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 2 2417 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
學者揭中共軍演幕後　綠罷免「抗中牌」、陸配風波引爆北京不滿
吃鍋貼驚見「咬過口香糖」！八方雲集：終止門市加盟關係
長榮機票「下殺3158元起」！　限定15天開搶
鍾文智「棄1億保釋金」潛逃！詭異過程曝　律師太衝擊
薔薔脫稿「當眾脫褲」來賓傻眼！　節目急P來不及
猜中柯文哲就醫結果！醫再猜劇本「曝2走向」
43歲議員猝逝　慈父頭七慟罵「落荒而逃！」惹鼻酸
快訊／小微抵達桃園機場：我有錯嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸人力物資全力支援緬甸　陸網分析重要性：佔約60％稀土進口量

陸海警也出動「環島執法」　官媒：要「降妖除魔」

520前解放軍大規模演訓意圖？　李振廣：向賴當局傳遞嚴厲的信號

美稱應對中國「日本不可或缺」　陸外交部酸：煽動個別國家當炮灰

共軍演訓未公布「代號」　陸軍事專家：說明演習已是常態

解放軍「聯合演訓」非「聯合利劍」　繁體字「進逼」壓在台灣地圖上

共軍宣傳片連發！卡通版賴清德下半身變蟲　柯文哲被掐脖子也入鏡

解放軍演訓宣傳片「首次驚見」台北市　　隱約可見漢口街與國軍戰車

陸聯合軍演「堅決懲戒賴當局」　國台辦：針對台獨不是廣大台灣同胞

快訊／解放軍宣布對台軍演　直播畫面曝光

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

接客搶快！逆向行駛 囂張運將怒嗆：怎樣嗎？ #台南

金秀賢記者會「不給問」　記者直球對決..已讀不回

BIGBANG演唱會合體！GD緊抱他們笑了　大聲提太陽「優囉奔」急下跪謝罪XD

【這下S定了】爸爸車上有護唇膏？他急忙澄清+狂打電話找主人XD

【超強魔術！】狂搖可樂開瓶竟沒爆？還可以轉移二氧化碳到香檳

陸人力物資全力支援緬甸　陸網分析重要性：佔約60％稀土進口量

陸海警也出動「環島執法」　官媒：要「降妖除魔」

520前解放軍大規模演訓意圖？　李振廣：向賴當局傳遞嚴厲的信號

美稱應對中國「日本不可或缺」　陸外交部酸：煽動個別國家當炮灰

共軍演訓未公布「代號」　陸軍事專家：說明演習已是常態

解放軍「聯合演訓」非「聯合利劍」　繁體字「進逼」壓在台灣地圖上

共軍宣傳片連發！卡通版賴清德下半身變蟲　柯文哲被掐脖子也入鏡

解放軍演訓宣傳片「首次驚見」台北市　　隱約可見漢口街與國軍戰車

陸聯合軍演「堅決懲戒賴當局」　國台辦：針對台獨不是廣大台灣同胞

快訊／解放軍宣布對台軍演　直播畫面曝光

魚雷球棒太神？紅人克魯茲雙響砲狂掃7打點　教頭：能力更重要

黃子佼涉「持2259個兒少性影像」怎發現的？　吹哨者揭關鍵內幕

解放軍對台軍演　國民黨喊話對岸放下武力、賴清德對話取代對抗

Melody遭前夫告2年「今天總算過去了」！被當面議論…痛心：冷暖自知

金秀賢一哭惹火韓國民眾！　連署請願「金秀賢防止法」：嚴懲戀童癖

天王天后幕後推手出手了！　親揭「虛偽亂象」曝生存潛規則

車震到一半「誤踢排檔」！滑出巷口被路人敲窗　女星急遮：看得到

國民黨罷免綠委死亡連署數嚇人　藍議員爆「名冊」來自藍營青工會

二刀流前「開綠燈」　大谷翔平跨季連38次盜壘成功

連10戰猛繳雙10數據　勇士威希奪PLG職籃單周最佳球員

南投輪椅伯淡定闖車流！　闖紅燈「一路倒退嚕」

大陸熱門新聞

解放軍演訓宣傳片「首次驚見」台北市　

快訊／大陸東部戰區宣布：今起在台灣周邊聯合演訓 「多向進逼」

快訊／解放軍宣布對台軍演　直播畫面曝光

神操作？　車主不堪塞車　高速公路集體「倒車7公里」

解放軍「聯合演訓」非「聯合利劍」 繁體字「進逼」壓在台灣地圖上

共軍宣傳片連發！卡通版賴清德下半身變蟲 柯文哲被掐脖子也入鏡

陸聯合軍演「堅決懲戒賴當局」　　國台辦回應

陸海警也出動「環島執法」　官媒：要「降妖除魔」

葉問第二代傳人郭偉湛去世　享年75歲　

北大26歲女碩士　樂當「食堂阿姨」

與我斷交一年　諾魯在陸使館開張稱：堅持一中無絲毫動搖

遊樂設施吃髮！5歲女「頭骨」當場露出

蘋果陸籍工程師返國　入職復旦大學

陸男花2200萬買洋房！開窗傻眼 數百座墳30公尺內「盡收眼底」

更多熱門

相關新聞

解放軍「聯合演訓」非「聯合利劍」 繁體字「進逼」壓在台灣地圖上

解放軍「聯合演訓」非「聯合利劍」 繁體字「進逼」壓在台灣地圖上

解放軍東部戰區今（1）日宣佈對台進行聯合演訓，相較於2024年先後舉行的「聯合利劍」軍演，外界仍未能判斷其規模或程度差異。在這場聯合演訓相關資訊發佈之初，東部戰區的首波宣傳對象十分明顯，巨大的繁體字「進逼」二字壓在台灣地圖上，周圍則是有共軍機艦環伺，將聯合演訓的態勢「一圖籲之」。

解放軍演訓宣傳片「首次驚見」台北市　

解放軍演訓宣傳片「首次驚見」台北市　

陸聯合軍演「堅決懲戒賴清德」　國台辦回應

陸聯合軍演「堅決懲戒賴清德」　國台辦回應

清明前夕祭史明　蔡英文憶往事：攜手團結一起做勇敢的台灣人

清明前夕祭史明　蔡英文憶往事：攜手團結一起做勇敢的台灣人

登台大港開唱喊「音樂是政治」　楊舒雅為罷團發聲：請給他們愛與鼓勵

登台大港開唱喊「音樂是政治」　楊舒雅為罷團發聲：請給他們愛與鼓勵

關鍵字：

李振廣台獨東部戰區

讀者迴響

熱門新聞

曾國城被爆載女星「車內摸大腿」2度出手！

解放軍演訓宣傳片「首次驚見」台北市　

大地震　泰潛水員驚見魚群「躺平」奇景

金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開

快訊／大陸東部戰區宣布：今起在台灣周邊聯合演訓 「多向進逼」

快訊／小微被帶往專勤隊！移民署將擬強制遣返程序

快訊／解放軍宣布對台軍演　直播畫面曝光

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

小微還在台灣　八炯閩南狼今早衝她家

快訊／4縣市大雨特報　清明連假變天時間曝

神操作？　車主不堪塞車　高速公路集體「倒車7公里」

台糖出重手解約！要業者返還銀髮住宅

即／印尼5.6地震　官方：沒有海嘯威脅

台東2份便當500元！當地人傻眼　店家回應了

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

更多

最夯影音

更多

金秀賢爆哭「把我說成殺人犯」沒做的事絕不承認

【心碎畫面曝】飼主開車門丟狗！牠一路追著跑 #台中

【道歉教科書】姊姊不小心撞到弟弟！她情緒穩定道歉+抱抱摸頭安撫

陸配恩綺現身松山機場！　將提早搭機離境

閩南狼現松山機場買「單程機票」　送恩綺最後一程：成功幫她回歸！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面