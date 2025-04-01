驚爆！　南投縣長許淑華母賴債千萬

▲南投縣長許淑華（左）的母親（右）遭控打著女兒名號，賴債上千萬元。（翻攝許淑華臉書）



圖文／鏡週刊

南投縣長許淑華的母親遭控賴債上千萬元！本刊接獲投訴，指許母疑似積欠大筆賭債，為了還債，打著女兒名號，以女兒是政治人物，知道很多建設，可以讓債主分一杯羹等理由，借了上千萬元，事後卻賴帳不還，許得知後，曾請助理聯繫債主到家中喬債，卻被許母制止，其中一名蕭姓債主忍無可忍，二次向南投市公所申請調解，但許母根本不甩，也沒出席，調解破局，行徑非常惡劣。

蕭先生告訴本刊，他與許天送夫妻相識20幾年，許當時是市民代表，而身為代表夫人的陳女對博弈情有獨鍾，賭輸了就借錢翻本，長期下來積欠了上千萬元賭債。

蕭先生說：「陳女找我跟朋友周轉，說她丈夫是代表，會報好康給我們，我出手幫忙，但她還不出錢，後來二家店接連倒閉，我看許家自身難保，所以決定不跟陳女計較，也鮮少聯絡，誰知道8年前我去許家的宮廟拜拜，又被她纏上。」

▲蕭先生借錢給許母，還介紹友人借了600萬元給她，許母也簽下借據。（讀者提供）

二人巧遇後，陳沒打算還錢，而且又向蕭借錢，陳賣慘表示，被債務壓得喘不過氣，開口向蕭借300萬元，蕭先生心軟答應，沒想到卻惹來一身腥。蕭先生指出，陳女一開始主動提議支付高額利息，博取信任，又說女兒當立委，知道很多建設，可以讓他分一杯羹，蕭信以為真，介紹朋友當陳的金主，後來才知道，陳的債主很多，債權順位根本輪不到蕭。

更扯的是，陳女雖然前債未清，卻持續向蕭借錢。2019年，她告訴蕭打算經營民間放款，賺錢還債，蕭為了早日拿回欠款，介紹江姓友人當金主，江借了陳600萬元，陳答應抵押土地作擔保，並承諾每月償還9萬元，結果食言，江也成為苦主。

▲蕭先生（圖）出示相關證據，證實許母欠債不還。

後來蕭代表江先生出面與陳女談判，陳因擔心土地遭法拍，承諾每月分期還款，並改用弟弟的支票還債，蕭以為沒問題，沒想到陳正常還款幾個月後，接連跳票，也沒有還江先生錢。

事實上，像蕭先生一樣的苦主很多，為了討回欠款，他們到許家拜訪，這讓與父母同住的許淑華不堪其擾。2018年，許淑華擔任立委時，特別請助理一一致電債主，分別到許家協商，蕭先生當時應邀前往，但陳女一看到他就當場變臉，甚至還嗆：「不用談啦！不用還錢！」蕭只好離開。

▲許母用弟弟的支票還債，卻接連跳票。（讀者提供）

另一名知情人士Ａ先生告訴本刊，蕭先生後來申請調解債務，許淑華得知後覺得很沒面子，回家念了媽媽一頓，讓許母很不是滋味，其實許母常誇女兒孝順、扛下家計，也提到女兒幫忙還債多年，壓力非常大。對於陳女欠債不還，蕭先生說，他不奢望陳女還清債務，但至少先還一部分，讓他對家人有個交代。

針對相關指控，本刊撥打南投縣長許淑華及許母的手機向2人查證，但2人電話未接、訊息未回，本刊隨後致電南投縣政府，希望詢問縣長，縣府新聞行政處蔡處長則回應，縣長絕對不會假公濟私，也不會向母親透露公務機密，許淑華也透過蔡處長表示「關於爆料並非屬實，勿濫用公器達到詆毀目的，對長輩造成傷害及壓力。」



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