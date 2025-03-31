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桃機估清明連假首日「運量14.5萬人次」　提醒勿帶5大危險物品

▲▼桃機,桃園機場 。（圖／桃機公司提供）

▲清明連假首日為出境高峰，全天旅運量估有14.5萬人次。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

清明連假4月3日開跑，桃園國際機場預估首日即為出境高峰，全天預估旅運量達14.5萬人次，出境尖峰時段為上午7時至9時、下午2時至3時、深夜11時至隔日凌晨零時。桃機公司也公布5大常見安檢危險物品，包括行動電源、手持電扇等，2月就逮了6千件。此外，目前國籍航空和韓籍航空規定行動電源需隨身攜帶上機，航程中禁止使用和充電。

機場公司表示，連假疏運期間機場人潮眾多，為紓解尖峰時段人潮，航警局加派安檢線支援人力，並提早開線確保旅客通關順暢。

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隨著民眾航空保安意識提升，安檢危險物品的件數也逐漸減少，根據航警局統計，2月安檢危險物品約6000件，經航警局盤點，行動電源、防風打火機、液體膠狀類物品、各式刀剪類及尖銳物品及手持式電風扇為5大安檢檢出最多之危險危安物品，其中最多的是打火機，占比約6成。

桃園機場提醒旅客，預先確認安檢注意事項，有助於「減少複查」加快通關效率，敬請旅客安檢前，取出筆電、脫掉外套、帽子及皮帶等，並留意五大安檢危險危安物品相關規定，包括行動電源應隨身攜帶，不得託運；傳統打火機一人限攜帶1枚，應隨身攜帶，不得託運，防風及藍焰打火機，隨身或託運行李皆禁止。

▲▼桃機,桃園機場,危安品。（圖／桃機公司提供）

▲桃機2月安檢危安品約有6千件。（圖／桃機公司提供）

此外，含鋰電池手持式電風扇，應隨身攜帶，不得託運，含鉛酸電池手持式電風扇，隨身或託運行李皆禁止；液體膠狀類物品應裝於100毫升以下容器，並裝於不超過1公升且可重複密封之透明塑膠夾鏈袋內，可隨身攜帶，容量超過100毫升，需託運。

另各式刀剪類及尖銳物品：剪刀刃長於6公分內，可隨身攜帶上機，其他長度剪刀、美工刀及瑞士刀等，應置於託運行李中。

由於近期國籍4家航空以及韓籍航空公司，針對行動電源頒布新規定，桃園機場提醒旅客，行動電源禁止託運須隨身攜帶上飛機，航程中全面禁止使用行動電源及充電，機艙內須依規定妥善放置，請旅客事先向航空公司確認並遵守規定，維護飛航安全。

▲▼桃機,桃園機場,行動電源 。（圖／桃機公司提供）

▲國籍和韓籍航空規定航程中禁止使用行動電源和充電。（圖／桃機公司提供）

為維護機場秩序，機場公司指出，航廈內禁止騎乘電動行李箱、自行車及滑板車等載具，呼籲旅客遵守規定使用牽行或行李推車。

此外，基於安全考量，桃機也呼籲旅客於航廈內移動時，保持行李不離身，護照及手機等重要物品隨身攜帶，應於旅行前申辦的各國簽證也應及早辦理，尤其是香港、美國等地的旅行簽證，桃園機場每日均有數十件案例臨時申辦，可能增加行程風險。

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