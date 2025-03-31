　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明天再一波濕冷「低溫探13度」　周三前高山有機會降雪

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天冷氣團和華南雲雨影響，天氣濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天仍受冷氣團和華南雲雨夾擊，天氣濕冷，北部、東部和中南部山區有雨，局部低溫探13度，高山有機會降雪，冷氣團預計影響到周三清晨，周四清明連假首日東北季風南下挾帶較乾空氣，周五東北季風減弱，天氣適合掃墓，不過連假最後兩天將變天，北東將轉雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天仍受冷氣團、華南雲雨影響，天氣濕冷，降雨區域為北部、東半部、中南部山區，有局部短暫雨，氣溫方面，中部以北、東北部低溫約13到14度，南部、花東低溫17到18度，白天高溫部分，北部、東北部約15到16度，東部、花蓮20到21度，南部、東南部23到27度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，周三清晨之前，氣象署預估中部以北、東北部、東半部3500公尺以上高山有降雪機會。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，冷氣團預計影響到周三清晨，周三白天冷氣團減弱，北部、東北部天氣仍涼，其他地區早晚易涼，降雨區縮減為基隆北海岸、東半部、恆春半島，有局部短暫雨，西部山區為零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

周四清明連假首日東北季風南下，林定宜指出，各地早晚仍涼，不過將帶來較乾的涼空氣，東半部、恆春半島為零星短暫雨，其他地區大多為多雲到晴，周五東北季風減弱，天氣適合掃墓，僅東半部、恆春半島零星短暫雨。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過清明連假後期又要變天了，林定宜說明，4月5日到7日水氣開始增多，不過後期預報仍有不確定，目前預估北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

溫度方面，林定宜說明，冷空氣持續到周三清晨，周三白天後每天溫度逐日回升，周五北部、東北部溫度約16到26度，中部約16到27度，南部約18到29度，東部約17到23度。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 0559 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股慘崩906點！台積電跌至910元　專家：兩件事害的
大甲媽何時通過「民生地下道」　警曝預估時間點
24歲女星「無預警宣布退出演藝圈」！　掰了11年團體：想入社
0050隨台積電走跌！3拆分情境曝光
明天再一波濕冷「低溫探13度」　周三前高山有機會降雪

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

父母爺爺都辭世！女友雙親嫌「基因不好」　她崩潰：88歲算早嗎？

全球10天10大震！漫畫家預言7／5日本恐強震　專家：南海海槽是指標

明天再一波濕冷「低溫探13度」　周三前高山有機會降雪

妻與男閨蜜泡溫泉辯「把他當姐妹」！網見1反應不單純：很怪

桃機估清明連假首日「運量14.5萬人次」　提醒勿帶5大危險物品

一周沒看FB、IG！「他曝1款APP上癮」　網點頭：資訊快什麼都有

大人們接招！新北市青年局揪NPO出題「聚焦5大永續議題」344位學生花3個月熱情提案

快訊／2盤肉破萬！台南「牛五蔵」發聲明稿：保留法律追訴權

愚人節不要整他們！「開不起玩笑」TOP5星座　第一名會反撲報仇

清明時節多吃芋頭、山藥　重症醫籲：別吃「2類食物」

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

「從心底拿走一個人很痛」 范瑋琪演唱會哀悼大S

44歲廣末涼子睽違18年來台　凍齡甜笑萌唱《好喜歡！》

【情勒阿嬤】貓咪滿臉真誠討零食♥這誰拒絕得了啦

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

#李鐘碩 親切收粉絲禮物！網見 #義美小泡芙 笑：幫 #IU 拿？

父母爺爺都辭世！女友雙親嫌「基因不好」　她崩潰：88歲算早嗎？

全球10天10大震！漫畫家預言7／5日本恐強震　專家：南海海槽是指標

明天再一波濕冷「低溫探13度」　周三前高山有機會降雪

妻與男閨蜜泡溫泉辯「把他當姐妹」！網見1反應不單純：很怪

桃機估清明連假首日「運量14.5萬人次」　提醒勿帶5大危險物品

一周沒看FB、IG！「他曝1款APP上癮」　網點頭：資訊快什麼都有

大人們接招！新北市青年局揪NPO出題「聚焦5大永續議題」344位學生花3個月熱情提案

快訊／2盤肉破萬！台南「牛五蔵」發聲明稿：保留法律追訴權

愚人節不要整他們！「開不起玩笑」TOP5星座　第一名會反撲報仇

清明時節多吃芋頭、山藥　重症醫籲：別吃「2類食物」

一起讀判決／首例！　「禁止轉掛派遣工」訴訟案件

台股慘崩906點！台積電跌至910元　專家：兩件事害的

遇清明4天連假！大甲媽何時通過「民生地下道」　警曝時間點

吉力吉撈「使命感」要幫林智勝奪冠　郭嚴文祝福好好睡一覺

父母爺爺都辭世！女友雙親嫌「基因不好」　她崩潰：88歲算早嗎？

全球10天10大震！漫畫家預言7／5日本恐強震　專家：南海海槽是指標

南青論壇點燃青年行動力！　「南青行動」計畫助夢想起飛

皮膚科醫師：換季溫差易導致髮肌失衡　3款專業頭皮護理推薦　

遭綠緊咬是文物金光黨　罷免吳思瑤領銜人：當初造謠的人已道歉

金秀賢躲21天「自認膽小鬼」　狄志為嘆：危機處理很重要

#緬甸 強震！ #曼谷 第二高樓狂搖　14秒片驚呆網友

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

他精準命中緬甸強震！示警台灣「1情況」要小心

柯文哲「1天吃8顆Tramadol」　醫詳解神扯用藥！

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

電話「一接就掛」超煩！知情人曝真相：非常麻煩

無名小站重現Threads！網友瘋憶「400萬人氣女神」：當年紅遍全台

快訊／吹8級強風！　「全台變天」5縣市大雨特報

詹姆士突發聲明「已與詹醬公司無關」　大票粉絲震驚！

快訊／4縣市低溫特報！大陸冷氣團影響　急凍跌破10度

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

批北市砸上億亂蓋　行家：蔣公都要跳起來！

更多熱門

相關新聞

桃機估清明連假首日「運量14.5萬人次」　提醒勿帶5大危險物品

桃機估清明連假首日「運量14.5萬人次」　提醒勿帶5大危險物品

清明連假4月3日開跑，桃園國際機場預估首日即為出境高峰，全天預估旅運量達14.5萬人次，出境尖峰時段為7至9時、14至15時及23至24時。桃機公司也公布5大常見安檢危安品，包括行動電源、手持電扇等，2月逮6千件。此外，目前國籍航空和韓籍航空規定行動電源需隨身攜帶上機，航程中禁止使用和充電。

「3月底還冷到爆」他超困惑！1原因曝光：冬衣還別收　

「3月底還冷到爆」他超困惑！1原因曝光：冬衣還別收　

玉山下冰雹了「長達10分鐘」　驚艷畫面曝

玉山下冰雹了「長達10分鐘」　驚艷畫面曝

冷氣團、華南雲系雙襲「今明濕冷」　清明連假首2日放晴

冷氣團、華南雲系雙襲「今明濕冷」　清明連假首2日放晴

清明連假「蘇花公路恐塞14小時」　國道客運祭6折優惠

清明連假「蘇花公路恐塞14小時」　國道客運祭6折優惠

關鍵字：

天氣氣象氣象署冷氣團清明連假氣溫低溫

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

妻外出買尿布　恐怖爸虐待性侵女嬰死亡

快訊／躲了21天！金秀賢憔悴現身　「90度鞠躬」語氣顫抖致歉

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：連炭火都要錢

他精準命中緬甸強震！示警台灣「1情況」要小心

金秀賢承認「為守護《淚之女王》說謊」淚崩

柯文哲「1天吃8顆Tramadol」　醫詳解神扯用藥！

摩斯員工下藥迷昏女同事　店內逞慾賠170萬換免囚

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！

爸媽賴定有刺青！19歲妹怒脫光「證明清白」

快訊／正面對決！《橫豎》直衝金秀賢記者會　痛罵：性犯罪者

盤點史上5大強震　掀51公尺巨浪釀30萬死

快訊／東加群島規模7.3強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

今「玄天上帝」聖誕　做一事旺整年

更多

最夯影音

更多

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面