明天再一波濕冷「低溫探13度」　周三前高山有機會降雪

▲明天冷氣團和華南雲雨影響，天氣濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天仍受冷氣團和華南雲雨夾擊，天氣濕冷，北部、東部和中南部山區有雨，局部低溫探13度，高山有機會降雪，冷氣團預計影響到周三清晨，周四清明連假首日東北季風南下挾帶較乾空氣，周五東北季風減弱，天氣適合掃墓，不過連假最後兩天將變天，北東將轉雨。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天仍受冷氣團、華南雲雨影響，天氣濕冷，降雨區域為北部、東半部、中南部山區，有局部短暫雨，氣溫方面，中部以北、東北部低溫約13到14度，南部、花東低溫17到18度，白天高溫部分，北部、東北部約15到16度，東部、花蓮20到21度，南部、東南部23到27度。

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此外，周三清晨之前，氣象署預估中部以北、東北部、東半部3500公尺以上高山有降雪機會。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

林定宜指出，冷氣團預計影響到周三清晨，周三白天冷氣團減弱，北部、東北部天氣仍涼，其他地區早晚易涼，降雨區縮減為基隆北海岸、東半部、恆春半島，有局部短暫雨，西部山區為零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

周四清明連假首日東北季風南下，林定宜指出，各地早晚仍涼，不過將帶來較乾的涼空氣，東半部、恆春半島為零星短暫雨，其他地區大多為多雲到晴，周五東北季風減弱，天氣適合掃墓，僅東半部、恆春半島零星短暫雨。

▲一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過清明連假後期又要變天了，林定宜說明，4月5日到7日水氣開始增多，不過後期預報仍有不確定，目前預估北部、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

溫度方面，林定宜說明，冷空氣持續到周三清晨，周三白天後每天溫度逐日回升，周五北部、東北部溫度約16到26度，中部約16到27度，南部約18到29度，東部約17到23度。