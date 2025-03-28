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社會 社會焦點 保障人權

求職被騙473萬不敢講　他「私下追討收到70萬」竟遇二次詐騙

記者黃翊婷／綜合報導

一名求職者2024年底上網找工作，結果被騙了473萬元，因為害怕被家人知道而不敢講實話，只好自己私下追討，沒想到又被騙了第二次，導致名下銀行帳戶被警示，這才終於決定去警局報案。

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲一名求職者找工作被騙光存款，私下追討又被騙了第二次。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日分享一起兩階段詐騙案例，一名求職者去年底透過臉書找工作，對方邀請他加入LINE群組，聲稱只要參加「流量分紅」專案，同時投資虛擬貨幣，就能在家躺著輕鬆賺錢，他依照群組成員指示開始投資虛擬貨幣，先是在實體店面購買USDT再轉出到指定錢包地址，前後一共交易10次。

求職者聲稱，他將存款全部投資進去，甚至貸款160萬元，總計砸了473萬元，沒想到錢一轉入指定錢包，他就被無預警踢出群組，加上收到警方通知有問題，這才驚覺可能被騙，但又不敢讓家人知道，所以選擇隱瞞、不報案。

求職者為了討回公道，上網查詢追討遭詐款項的方法，結果又被拉入「網路金融服務群組」，對方說可以幫忙追回款項，但必須用虛擬貨幣支付，後續還要繳納稅金，由於當時他已經沒有錢了，如實告知之後，對方竟然說可以先代墊款項，要求他申請虛擬貨幣交易所帳號，他以為遇上好心人，立刻照辦，事後果然收到70萬元匯款。

求職者說，他收到匯款之後，又按照指示購買虛擬貨幣，再轉入群組幹部指定的錢包地址，結果過沒多久就收到銀行來電通知，說他名下的帳戶被警示，警方也再次通知他是詐騙案潛在被害人，也就是說，他前前後後一共被詐團騙了2次，最終只能硬著頭皮去警局報案。

警政署提醒，這名求職者遇到的是臉書假求職廣告詐騙，以及虛設追討被害款項群組用以騙取金融帳戶洗錢的詐騙，呼籲民眾求職請依循合法管道才有保障，也不要輕易交出個人帳戶等重要資料，若不幸誤入詐團陷阱，也請立刻向警方報案，切勿向不知名團體求援追討，以免再次上當。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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