　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

退休銀行襄理也中招！　詐團「市場分析太專業」騙光3156萬

記者黃翊婷／綜合報導

詐騙陷阱難防，連退休的銀行襄理也中招！一名前銀行襄理自曝，他在抖音看到關於投資股票的訊息，對方講述的內容十分專業，還能掌握內線消息，一時心動便決定加入LINE群組，沒想到短短幾周內就被騙光3156萬餘元，急忙前往警局報案，希望能挽回損失。

▲▼現金，消費，經濟，市場，鈔票，購物，買賣，存款，收入，花費。（圖／記者周宸亘攝）

▲退休襄理被詐團騙了3156萬9599元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日分享一起案例，一名從知名銀行退休的襄理日前在抖音上看到一個帳號，帳號經營者經常分析股票、講解市場趨勢，內容相當專業，甚至還能掌握內線消息，讓他深信不疑，並依照對方的指示，加入一個LINE群組。

退休襄理提到，該群組內有一名自稱是專業投資顧問的林姓女子，林女每天發送市場分析，展示不同投資人的「獲利截圖」，並不斷強調投資機會稍縱即逝，鼓勵他試試看；他當時按照指示下載一款App，匯入第一筆資金之後，果然很快獲得回報，因此放下戒心，加上林女不斷鼓吹「多投入，才能獲得更高回報」，他竟在短短幾周之內，投入3156萬9599元。

退休襄理坦言，因為帳戶數據都有持續增加，讓他一度相信投資平台是真的，直到後來想要提領資金時，林女要求先支付保證金，才開始起疑，進一步詢問細節卻被敷衍，最後遭到已讀不回，他越想越不對勁，嘗試回頭聯繫一開始那位抖音帳號經營者，對方卻已經消失無蹤，這才驚覺受騙，趕忙跑到警局報案，希望能夠挽回損失。

警政署提醒，詐團在社群媒體上虛構投資專家身分，並積極行銷投資專業、提供LINE群組連結，營造獲利假象，誘使受害者點擊，接著再假裝推薦下載假的投資App，要求匯款入金、虛構獲利，等到受害者想要提領資金時，再拒絕出金並要求支付保證金，隨後失聯，呼籲民眾不要相信來路不明的LINE投資群組、投資App，有任何疑慮可以撥打165諮詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
601 2 5673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸配小微也被驅！　拍片崩潰
台中清水大樓突坍塌　在地人曝上週異狀
新竹某幼兒園驚傳暴力虐童！負責人遭收押
離家25年！法院宣告死亡　「1原因」又復活
高雄外送員鬼切！　遭賓士猛撞飛半空慘死
200名家長「蹲私校門口到深夜」！苦等通知

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

判刑5月拒入獄！還與友聯手毆警　桃園2莽男這下慘了

台中清水50年大樓塌陷！緊急安置26人　8人堅持回去繼續住

怪妻太愛騎單車「12天騎5次」　夫先外遇想離婚獲判准

愛神又來了！婦為愛沖昏頭4度受騙...險匯165萬　高雄警急阻詐

台中清水大樓凌晨坍塌　在地人曝上週異狀

貨車闖紅燈撞小黃「2輪離地滑行側翻」乘客臉受傷　肇事畫面曝

新竹某幼兒園驚傳暴力虐童！負責人遭收押　園長3萬交保

離家25年搞失蹤！法院宣告他死亡　「1原因」復活重現人間

大法官被提名人「獨缺律師」　全國律師聯合會3點聲明：甚感遺憾

寵物投票竟是假連結　新北警提醒：2不1查證防止詐騙

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

行動電源飛機上起火！全員瘋狂搜刮瓶罐滅火 連蘋果汁都拿來用

【砸瓶大賽】陸倆熊孩子摔破23瓶酒　媽：小孩已揍！

【2度崩潰】正妹實況主遭蟑螂爬胸口　嚇哭飆三字經QQ

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

滯留太空288天「老10歲」　她滿頭白髮臉頰凹陷！NASA才給3萬補貼

判刑5月拒入獄！還與友聯手毆警　桃園2莽男這下慘了

台中清水50年大樓塌陷！緊急安置26人　8人堅持回去繼續住

怪妻太愛騎單車「12天騎5次」　夫先外遇想離婚獲判准

愛神又來了！婦為愛沖昏頭4度受騙...險匯165萬　高雄警急阻詐

台中清水大樓凌晨坍塌　在地人曝上週異狀

貨車闖紅燈撞小黃「2輪離地滑行側翻」乘客臉受傷　肇事畫面曝

新竹某幼兒園驚傳暴力虐童！負責人遭收押　園長3萬交保

離家25年搞失蹤！法院宣告他死亡　「1原因」復活重現人間

大法官被提名人「獨缺律師」　全國律師聯合會3點聲明：甚感遺憾

寵物投票竟是假連結　新北警提醒：2不1查證防止詐騙

2025春夏日本妝容趨勢！流行色「地平線綠」　用色更大膽卻保留透明感

勞工權益不可忘！清明連假將至　4月3、4日出勤須發加倍工資

判刑5月拒入獄！還與友聯手毆警　桃園2莽男這下慘了

台中清水50年大樓塌陷！緊急安置26人　8人堅持回去繼續住

97萬老濕姬認了被騙裸照！開視訊「脫完胸罩被提1要求」才驚覺不對勁

手機翻出「仇川言論」被驅逐？　美官方曝真相：有機密訊息

桃機今晚8點半「變暗1小時」　響應「世界關燈日」調降航廈照明

華為5奈米希望？深圳神秘晶片設備廠將發表「阿里山」

買車是必須的嗎？　網吐真心話：確實比較加分

壓力會有體味！醫曝研究：皮膚會散發「炒韭菜」味道

【2度崩潰】正妹實況主遭蟑螂爬胸口　嚇哭飆三字經QQ

社會熱門新聞

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

快訊／台中大樓凌晨塌陷！　緊急撤離34人

金髮Yuki用假身分工作　台中「魚吞壽司」立刻炒他魷魚

獨／金髮Yuki偽造文書前科！法院證實「許男」

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

台中大樓塌陷空拍畫面曝！5、6樓崩落呈V字型

台中「塌陷大樓」原貌曝光！　34住戶凌晨緊急撤離

陸配「亞亞」聲請停止執行被駁回！

台中虐死命案驚悚酷刑！拿打火機燒他肛門

快訊／台南亞太工業區惡火1死　10間公司被燒毀

2陸配散布「武統言論」遭廢止居留離境

即／花蓮車站前意外！計程車暴衝「5人受傷」送醫

退伍前偷4女兵內衣褲　二等兵下場曝光

金髮Yuki親上火線「孕吐了」！全程用注音鍵盤打字

更多熱門

相關新聞

搶到泰妍的票　他賣給追星族「75萬飛了」

搶到泰妍的票　他賣給追星族「75萬飛了」

「精靈女王」泰妍（TAEYEON）16日晚間在台北大巨蛋開唱，然而，卻傳出有人被詐騙的消息。內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享詐騙案例，當事人好不容易搶到門票，但卻臨時有事，所以上網轉售，豈料後來就被拐走超過75萬元，「然後…...就沒有然後了」。

員警深入原民部落　關懷長者宣導反詐騙

員警深入原民部落　關懷長者宣導反詐騙

婦押夫房子借200萬　給「網路老公」創業

婦押夫房子借200萬　給「網路老公」創業

男子多次假冒員工參加尾牙…還上台領獎

男子多次假冒員工參加尾牙…還上台領獎

罷團擺攤要依集遊法？中央地方不同調　蔣萬安：尊重警局專業

罷團擺攤要依集遊法？中央地方不同調　蔣萬安：尊重警局專業

關鍵字：

警政署內政部詐騙

讀者迴響

熱門新聞

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

快訊／台中大樓凌晨塌陷！　緊急撤離34人

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

Andy哽咽哭了　求觀眾不要再贊助

即／7縣市低溫特報！急凍跌破10度

金髮Yuki用假身分工作　台中「魚吞壽司」立刻炒他魷魚

葛斯齊PO S媽與汪小菲截圖大S遺願也曝光

獨／金髮Yuki偽造文書前科！法院證實「許男」

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

Yuki到底是誰？　身分證、履歷、證照曝光全是假

高雄62年老牌醫院邱外科　驚傳4月熄燈

馬克杯摔破怎麼丟？環保局曝正解

正妹拍成人片忘關窗簾！下體被看光　身分竟是女網紅

台中大樓塌陷空拍畫面曝！5、6樓崩落呈V字型

台中「塌陷大樓」原貌曝光！　34住戶凌晨緊急撤離

更多

最夯影音

更多

#彰化 #路標線 又出事！ 單車騎士誤入 #停放區 直撞機車

【破功了啦！】金髮 #Yuki 自稱日本人！「1手勢」全場喊抓到

金髮 #Yuki 親上火線「孕吐了」 稱不會中文！全程用 #注音 打字

家寧深夜道歉了！　認分手Andy「避免不必要的爭議」

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面