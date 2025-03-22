退休銀行襄理也中招！　詐團「市場分析太專業」騙光3156萬

記者黃翊婷／綜合報導

詐騙陷阱難防，連退休的銀行襄理也中招！一名前銀行襄理自曝，他在抖音看到關於投資股票的訊息，對方講述的內容十分專業，還能掌握內線消息，一時心動便決定加入LINE群組，沒想到短短幾周內就被騙光3156萬餘元，急忙前往警局報案，希望能挽回損失。

▲退休襄理被詐團騙了3156萬9599元。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日分享一起案例，一名從知名銀行退休的襄理日前在抖音上看到一個帳號，帳號經營者經常分析股票、講解市場趨勢，內容相當專業，甚至還能掌握內線消息，讓他深信不疑，並依照對方的指示，加入一個LINE群組。

退休襄理提到，該群組內有一名自稱是專業投資顧問的林姓女子，林女每天發送市場分析，展示不同投資人的「獲利截圖」，並不斷強調投資機會稍縱即逝，鼓勵他試試看；他當時按照指示下載一款App，匯入第一筆資金之後，果然很快獲得回報，因此放下戒心，加上林女不斷鼓吹「多投入，才能獲得更高回報」，他竟在短短幾周之內，投入3156萬9599元。

退休襄理坦言，因為帳戶數據都有持續增加，讓他一度相信投資平台是真的，直到後來想要提領資金時，林女要求先支付保證金，才開始起疑，進一步詢問細節卻被敷衍，最後遭到已讀不回，他越想越不對勁，嘗試回頭聯繫一開始那位抖音帳號經營者，對方卻已經消失無蹤，這才驚覺受騙，趕忙跑到警局報案，希望能夠挽回損失。

警政署提醒，詐團在社群媒體上虛構投資專家身分，並積極行銷投資專業、提供LINE群組連結，營造獲利假象，誘使受害者點擊，接著再假裝推薦下載假的投資App，要求匯款入金、虛構獲利，等到受害者想要提領資金時，再拒絕出金並要求支付保證金，隨後失聯，呼籲民眾不要相信來路不明的LINE投資群組、投資App，有任何疑慮可以撥打165諮詢。