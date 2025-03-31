▲地震後坍塌的緬甸winstar酒店，據報多位大陸民眾受困其中。（圖／翻攝封面新聞，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

緬甸3月28日發生芮氏規模8.2強震，大陸駐緬甸大使館確認，截至今（31）日北京時間上午11時，緬甸強震已致1名大陸公民遇難、15人受傷。目前，大陸駐緬甸使領館正在協助遇難者家屬處理後事。

《路透》指出，緬甸官方媒體宣稱至少有1700人因地震喪生，但依據《華爾街日報》消息，緬甸死亡人數已來到2028人。各國搜救人員陸續抵達災區，力拚在黃金72小時之內救出更多生還者。

另據《香港01》指出，地震造成的災情慘烈，其中瓦城（又稱曼德勒）地區災情尤為嚴重。多名在當地的大陸華人選擇留守災區，協助尋找失聯者。

一名來自河南的權先生在地震中倖存，他在與當地華人溝通中了解到，瓦城市區的Winstar酒店被震坍塌，有20多名大陸民眾被埋在廢墟裡。

▼權先生等一行人自發進行救援。

權先生在嘗試搜救被埋者時，發現一位來自重慶的女子。「我們只能徒手搬水泥、鋼筋，摸到一個女孩的手臂時，手是涼的，已經沒有生命體徵了。」他指這名遇難女子年僅二十多歲，是到當地從事珠寶直播工作的打工者。

《封面新聞》報導稱，已將「重慶女子緬甸地震被埋死亡」的消息反映給了重慶市政府外事辦公室。工作人員表示，他們也剛剛獲得了一些資訊，由於瓦城現場情況比較複雜，救援工作還在進行中，需等待大陸駐緬甸大使館的統一通知，再採取相應措施。

不過截止目前，大陸駐緬甸大使館並未證實遇難的大陸公民為這位重慶女子。

▼地震後坍塌的winstar酒店。