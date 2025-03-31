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泰8.2強震老師先跑！　校方曝「1關鍵」助學生全安全撤離

▲▼泰國曼谷因發生地震的頻率低，多數建築並未將耐震納入考量。（圖／路透）

▲泰國發生地震的頻率低，不少人在8.2強震發生當天嚇得四處竄逃。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

緬甸曼德勒28日爆發芮氏規模8.2強震，毗鄰的泰國也遭波及。雖然泰國是個不常地震的國家，但災難來臨時，泰國多數小學卻能井然有序地快速疏散學生，引起外界讚賞。校方指出，這是因為學校每年都會舉辦防災演習，學生們也都有應對災難的安全知識，所以才避免了逃生不及的悲劇。

據當地媒體報導，蒙特學院最近播放了28日地震當天的校園情景，顯示學生震後立即躲入桌下、停止游泳課程，並迅速前往集合點。校方強調，校方每年舉行的演習能提升全校師生的防災意識，確保每個人都能安全應對突發狀況。

另外，位於清邁府桑巴通區的威曼提普學校，也有約20名學生在地震發生後迅速避難，遵循學校規定完成疏散程序。校方表示，全體師生配合度高，過程井然有序，也沒有學生因驚慌而影響行動。

此外，對於部分家長質疑「老師先跑出教室」的情況，校方解釋，根據應變計畫，教師須先行確認安全路線，並引導學生至指定集合點，事後各班班主任也負責清點學生人數，確保全員撤離。

這次成功的應變行動獲得許多家長與學生的讚譽，認為學校的防災教育十分重要，讓學生能夠臨危不亂，提升自救能力。部分家長表示，師長與家長之間的緊密聯繫，使得家長能隨時掌握最新消息，減輕對孩子安危的焦慮。然而，也有家長認為，年紀較小的學生仍可能缺乏應變能力，需進一步強化演練。

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