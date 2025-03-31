柯文哲「生理指數正常」無法留院！　醫怒提7點：等腎衰竭？

▲北所外聚集不少小草聲援柯文哲。（圖／記者陸運陞攝）

記者周亭瑋／綜合報導

柯文哲自去年9月被羈押禁見，出現血尿、噁心嘔吐等疑似腎衰竭狀況，被戒護至合作醫院就診，但醫師評估未達留院標準，遂於2小時後回到北所。胸腔科醫師蘇一峰怒喊，「結石水腎是要等什麼生命徵象不穩？等不穩進去ICU嗎？」

蘇一峰稍早在臉書砲轟，「柯文哲就醫，生命徵象正常所以不用處理。不是啊...結石水腎是要等什麼生命徵象不穩？等不穩進去ICU嗎？是要等敗血症休克嗎？還是要等腎衰竭？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他接著直言，難道每天吃到八顆止痛藥，仍不足以證明病況嚴重難以忍受嗎，「電腦斷層還有取石術，做了嗎？什麼時候留院標準這麼高了？」

▲柯文哲未達留院標準，2小時後返回北所。（圖／記者黃哲民攝）

對此，網友們紛紛回應，「得過尿路結石的過來人都知道，那種痛有多痛」、「因為他是柯文哲，所有正常流程都要變得不正常」、「這是人命！阿北人權比死刑犯還不如」、「你們有良心的醫生可以號召幫幫阿北嗎？我們會祈求上天會感激你們的」、「比一般普通人就醫還更沒人性，連急診人球都不如，不給留觀」。

回顧當晚，柯文哲晚間9時55分許傳出身體不適，北所緊急啟動醫療程序，戒護至合作醫院就診，經醫師評估未達留院標準，於深夜11時57分返回北所。另外，北檢也指出，柯文哲29日下午自主從事簡易複合式運動，其活動、生理指數紀錄均屬正常，現實狀態未符醫囑及收容人緊急戒送急診標準。

►柯文哲「1天吃8顆Tramadol」 醫詳解神扯用藥：嚴重違反醫師誓言

►地震嚇逃！一票客人「隔天跑回店付錢」 泰知名火鍋店宣布：全免費

►詹姆士突發聲明「已與詹醬公司無關」 大票粉絲震驚！