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社會 社會焦點 保障人權

戒護柯文哲就醫2小時被疑「做樣子」　北所每日一說：身心正常

▲柯文哲抵達北院。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲目前被羈押禁見且已被裁定延押2個月，柯妻陳佩琪與支持者頻喊話放柯交保就醫。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨前主席柯文哲被控於台北市長任內，涉收賄、圖利京華城改建容積率獎勵等案，目前羈押禁見並已被裁定延押2個月，柯妻陳佩琪連日喊話柯若續押恐命不久長，昨（30日）更PO文質疑柯為何持續服用高劑量止痛劑，台北看守所今（31日）回應柯今監測生理數據與作息均正常，身體與精神無異狀。

北所從上周四（3月27日）起，每天發布新聞稿說明柯文哲在押期間身體狀況，包括29日深夜，柯被戒護就醫檢查2小時後送回所內，以回應陳佩琪、台灣民眾黨主席即立委黃國昌與支持者「小草」各種質疑。

北檢今說明指出：

一、 本所於前(29)日晚間因柯姓被告(下稱柯員)反應身體不適後，即按有關之生理數值緊密監測，雖未有異常，惟仍以最嚴謹標準，循序、審慎評估後續就醫需求，戒送醫院進行所需之多項檢查，經醫師診察柯員身體狀況穩定，並未達留院觀察標準，向柯員確認無任何不適後，方行返所照護。

二、 截至今(31)日上午，本所密集關懷柯員健康，監測生理數據均顯正常，且續於所內正常活動作息，身體及精神狀況無異。本所已針對其需求安排後續就診與檢查規劃，確保能獲充足醫療資源，秉持人道關懷態度，維護任何被告於收容期間之健康。

▲▼陳佩琪記者會 請給柯文哲醫療的權利。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲妻子陳佩琪連日公開喊話訴求悲情，希望丈夫能獲准交保就醫。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲的辯護律師團上周四向北院遞狀，主張柯出現血尿、噁心嘔吐加上腰部劇痛難耐，疑似腎臟有急症，請求承審合議庭准許具保停止羈押、以便妥善醫治。

陳佩琪並公開指出，柯文哲上周二（3月25日）被戒護送醫，做完腎結石碎石震波，仍持續有肉眼可見血尿。

但隔天（28日）合議庭裁定柯文哲與同案另3名在押被告、柯競選總統時的財務長暨高中同學李文宗、台北市議員應曉薇與威京集團主席沈慶京，均從後天（4月2日）起，各延長羈押禁見2個月，柯的具保停押聲請另待調查後裁定。

陳佩琪不服柯文哲被延押，連日PO文喊話「若我先走了，千萬不要通知他（指柯文哲），讓他平靜地在獄中走吧！」但她又批北所「簡言之，我不知道先生在北所的任何情況，他們也不會通知我， 可能人死了，要花錢處理，才會通知我去收屍吧！」、「只有7個月就能損壞一個器官，大概1、2年就走了」等語。

陳佩琪昨（30日）更質疑柯文哲因劇烈腰痛而服用嗎啡類止痛藥Tramadol 2# QID，已達成人每日最高建議量。黃國昌也在29日上午，到北所大門單人靜坐抗議，呼籲「給柯P妥善醫療」。現場也有多位「小草」遠遠站著，持標語「押人逼供」、「綠色恐怖」、「賴清德我求求你」、「放阿北出來看醫生」聲援。

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