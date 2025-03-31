陳佩琪曝柯文哲「止痛劑吃最高劑量」　藥師：說裝病真的汙辱智商

▲柯文哲。（圖／民眾黨提供）



記者張靖榕／綜合報導

柯文哲近日傳出血尿、噁心與腰痛等症狀，引發外界關注。妻子陳佩琪日前在臉書透露，柯因劇烈腰痛而服用嗎啡類止痛藥Tramadol 2# QID，已達成人每日最高建議量。藥師林士峰直言，這樣的用藥強度極為罕見，質疑當局未即時安排就醫，痛批民進黨政府「有沒有把政敵當人看？」

陳佩琪30日在臉書發文，指出3月2日首度解除禁見，去台北看守所探視柯文哲，發現先生狀況不佳，直喊「腰痛到受不了」，不知道原因，只能吃Tramadol 2#QID，總量已達每日最高建議劑量，「我心頭一驚，知道他耐受力高，但還是叫他早做些檢查，別只傻呼呼地吃藥。」直到3月25日，發現已有腎積水（hydronephrosis）情況。

藥師林士峰指出，自己執業至今，幾乎未曾開立Tramadol達每日8顆的處方，比這更高劑量的更是從未見過。他直言，「都痛成這樣了，還不讓人就醫，民進黨政府有沒有把政敵（犯人）當人看啊？」

針對外界質疑柯文哲「裝病」，林士峰也強烈反駁，批評部分網民「污辱智商」。他強調，Tramadol屬管制藥品，必須經醫師處方才能合法取得，身處羈押狀態的柯文哲更沒有可能私自取得此藥。