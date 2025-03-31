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「生生喝鮮乳」下周上路！超商App可查庫存　同步推早餐優惠

▲▼生生喝鮮乳。（圖／全家提供）

▲生生喝鮮乳政策下周上路，學童可至超商等通路領取鮮奶或豆漿。（圖／全家提供）

生活中心／台北報導

台北市政府推出全新「鮮奶週報」政策，首波將與全台6大通路業者合作，包括7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK便利商店、全聯福利中心、美廉社，於超過1.5萬家門市，提供28種品項（鮮奶13種、豆漿15種）供學童兌換。超商業者今天公布查詢和兌換辦法，也同步推出麵包、吐司等優惠，讓家長可一次購足早餐所需。

北市府表示，「生生喝鮮乳鮮奶週報」自春假結束後的4月7日起試辦，一周後的4月14日正式上路，學籍在台北市公私立國小及幼兒園學童，可憑「數位學生證」或教育局配發的「幼兒數位卡證」，到6大通路免費兌換鮮乳，每周可領取一次，有乳糖不耐症的學童則可以選擇兌換豆漿，預計將有18.4萬名學童受惠。

▲▼生生喝鮮乳。（圖／7-ELEVEN提供）

▲可利用OPENPOINT APP「i地圖」功能查詢鄰近7-ELEVEN門市兌換品項庫存。（圖／7-ELEVEN提供）

7-ELEVEN今天表示，配合台北「鮮奶週報-生生喝鮮奶」計畫，自4月7日起至7月6日止於門市陳列「商品兌換專區」，並提供9款鮮乳、豆漿等品項提供家長與學童憑證兌領，可利用OPENPOINT APP「i地圖」功能查詢鄰近門市兌換品項庫存，提供民眾最綿密且便利的兌換通路。

7-ELEVEN指出，此計畫自4月7日起試辦，國小學生率先領取，4月14日正式上路後納入幼兒園，至7月6日止提供凡持有台北市學籍並就讀台北市公私立國小及幼兒園的學童，可每周持數位學生證或幼兒數位卡證實體卡，到全台門市兌換1瓶指定商品。

品項包含瑞穗全脂鮮乳230ml、瑞穗低脂鮮乳230ml、瑞穗全脂鮮乳290ml、瑞穗低脂鮮乳290ml、統一陽光無加糖高纖豆漿400ml、統一陽光無加糖黑豆漿400ml、統一陽光低糖高纖豆漿400ml、光泉無加糖鮮豆漿400ml、光泉無加糖黑豆漿400ml等9款品項可任意選擇，每周計算方式為周一凌晨0點0分起至周日深夜11點59分止。

此外，7-ELEVEN「家庭號飲品專區」為滿足消費者就近補給需求，針對鮮奶、優酪乳、豆漿、調味乳、果汁、茶飲等6大類別推出多款指定大包裝飲品長期優惠價，帶動相關類別業績穩定增長，消費者購買指定家庭號飲品就能享有單件特價再加贈OPENPOINT點數7點優惠、指定進口鮮乳在4月15日前也有單件特價最低109元優惠。

4月2日起至15日止更有1公升瑞穗鮮乳加1公升純喫茶指定系列飲品限時合購省12元優惠，再搭配麵包、吐司等多元豐富選擇，讓家長在超商就能買齊早餐一日所需，打造活力早晨。

▲▼生生喝鮮乳。（圖／全家提供）

▲全家便利商店化身不打烊營養補給站。（圖／全家提供）

全家便利商店也表示，攜手台北市政府共同推動「鮮奶週報」政策，4月7日起全台逾4300家店舖化身不打烊營養補給站，將提供北市學童6大品牌、共14款乳飲品、豆奶兌換服務，為品項數量最多、品牌選擇最豐富之合作通路，成為台北市逾18.4萬學童的最強營養後盾。

全家指出，將提供孩童多元鈣質營養補給選擇，共有乳香世家、義美、林鳳營、光泉共7款國產品牌鮮乳，讓學童持國小生用「台北市數位學生證」或幼兒園孩童用之「幼兒數位卡證」，便可周周至鄰近的全家便利商店靠卡感應、兌換商品。

若有乳糖不耐症之學童，全家不僅提供光泉、義美、大醇豆等7款無糖豆漿，更是可兌換通路中，首家供應無乳糖全脂鮮乳之業者，總計共14款乳飲品及豆奶，供台北市18.4萬學童及其家長兌換領取，讓孩童的營養補給選擇更多元便利。

此外，全家APP地圖趣亦將自4月2日起推出「鮮乳週報地圖」，可顯示鄰近店舖「鮮奶週報」可兌換之商品與庫存數量，讓孩童與家長可先查詢喜歡的商品及品牌，再到最近的全家就近換，提供最便利即時的查詢與兌換管道。

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