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蝦皮購物攜手22間公益團體二度包場兒童新樂園　邀請弱勢孩童歡慶兒童節

蝦皮購物攜手22間公益團體二度包場兒童新樂園 邀請弱勢孩童歡慶兒童節（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物再度舉辦去年廣獲迴響的「蝦皮公益樂園」，於29日攜手22間公益團體包下兒童新樂園，邀請超過千名弱勢孩童歡慶兒童節。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

消費中心／綜合報導

蝦皮購物持續推動電商的創新發展，為買賣雙方打造共榮平台外，更與公益團體合作舉辦公益活動及推廣愛心募款計畫。隨著兒童節即將到來，蝦皮購物再度舉辦去年廣獲迴響的「蝦皮公益樂園」，於29日攜手22間公益團體包下兒童新樂園，邀請超過千名弱勢孩童歡慶兒童節。此外，蝦皮購物也串聯公益團體及站上四大品牌合作推出「兒童節公益認購」活動，邀請民眾一起響應公益，帶給弱勢孩童更健康快樂的兒童節。

蝦皮購物舉辦公益樂園活動邁入第三年，累計超過3千名弱勢孩童及其家庭參與，今年進一步擴大活動影響力，邀請來自花蓮、台中、台南、高雄等縣市的公益機構家戶共襄盛舉。蝦皮購物除了在現場準備魔術秀、互動泡泡秀等表演外，更打造「蝦小編的禮物屋」送出上千份禮物，讓孩子們將快樂回憶與驚喜帶回家。

蝦皮購物攜手22間公益團體二度包場兒童新樂園 邀請弱勢孩童歡慶兒童節（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物除了在現場準備魔術秀、互動泡泡秀等表演外，更打造「蝦小編的禮物屋」送出上千份禮物，讓孩子們將快樂回憶與驚喜帶回家。

朝興基金會連續兩年參與蝦皮公益樂園，朝興啟能中心副主任王脩雅表示，活動當天從台南前來參加活動的憨兒們都玩得十分開心，提前感受到兒童節的溫馨與喜悅。王脩雅指出，基金會自2020年起與蝦皮合作推廣愛心義賣商品，募款金額每年穩定成長，尤其去年中秋節期間推出的「憨星人手作禮盒」，銷量成長近七成，感謝蝦皮用戶的愛心以及對基金會的支持。

蝦皮購物攜手22間公益團體二度包場兒童新樂園 邀請弱勢孩童歡慶兒童節（圖／蝦皮購物提供）

▲▼蝦皮購物舉辦公益樂園活動邁入第三年，累計超過3千名弱勢孩童及其家庭參與，今年進一步擴大活動影響力，邀請來自花蓮、台中、台南、高雄等縣市的公益機構家戶共襄盛舉。

蝦皮購物攜手22間公益團體二度包場兒童新樂園 邀請弱勢孩童歡慶兒童節（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物品牌資深行銷部長廖君凰表示，蝦皮購物與公益團體長期合作推廣百元捐、物資認購及愛心義賣等線上募款計畫，去年蝦皮用戶參與線上捐款人數突破2萬人，捐款總額更較前年成長60%，展現用戶積極參與公益活動。廖君凰強調，蝦皮購物秉持社會企業責任的理念，與公益團體合作的募款皆免除成交手續費，期許平台為社會盡份心力。

蝦皮購物攜手22間公益團體二度包場兒童新樂園 邀請弱勢孩童歡慶兒童節（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物串聯公益團體及站上四大品牌合作推出「兒童節公益認購」活動，邀請民眾一起響應公益，帶給弱勢孩童更健康快樂的兒童節。

蝦皮購物今年除了舉辦公益樂園外，也串聯勵馨基金會、日本Skater、台灣保健品牌悠活原力、益比喜EatBLISS及BHK’s，在平台發起「兒童節公益認購」活動，鼓勵用戶響應公益。活動秉持著「一份愛心，雙倍助力」的理念，用戶只要於3/31~4/2認購活動專區的商品，四大品牌即加碼捐贈商品予勵馨基金會，給予弱勢兒童及青少年更多的幫助。

「兒童節公益認購」活動：https://shopee.tw/m/charityportal

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