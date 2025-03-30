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兒童節將屆　清境農場邀弱勢扶助兒擔任一日牧羊人

▲清境農場與春陽社區發展協會、中寮石龍宮合作為弱勢兒童辦理「童心協綠．親近清境」活動。（圖／清境農場提供，下同）

▲清境農場與春陽社區發展協會、中寮石龍宮合作為弱勢兒童辦理「童心協綠．親近清境」活動。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

4月4日兒童節將屆，退輔會清境農場日前特與春陽社區發展協會合作，並由中寮石龍宮協助辦理「童心協綠．親近清境」活動，邀請弱勢家庭孩童們來場體驗「一日牧羊人」的一泊二食行程，善盡社會責任。

清境農場於活動期間為孩子們安排牧羊人體驗、綿羊秀、馬術秀，並享用國民賓館的招牌菜；小朋友整個下午在牧區裡趕羊奔跑、餵食綿羊，歡笑聲充滿整個山谷，至晚餐時間，正值發育期的孩子眼見上菜就「秒殺」、請求加飯，在國民賓館執勺多年的「阿吉師」看著都感動不已，深怕孩子吃不飽，又去補上幾個菜，希望他們都可以吃飽吃好。

▲清境農場與春陽社區發展協會、中寮石龍宮合作為弱勢兒童辦理「童心協綠．親近清境」活動。（圖／清境農場提供）

農場指出，與地方合作共榮共好一項是該場的政策方向，而除了基本的生活與教育的照顧需求，其實遊玩也是成長的一部分，而扶助的單位通常會忽略玩樂的重要，因此特別在兒童節前夕提供具有教育意義的生態活動，一方面發揮愛心、成就公益，灌注更多資源給弱勢孩童，領一方面也讓孩子們能在玩樂之中，多元接觸與學習到尊重大自然和動物知識，更認識美好美麗的家園。

▲清境農場與春陽社區發展協會、中寮石龍宮合作為弱勢兒童辦理「童心協綠．親近清境」活動。（圖／清境農場提供）

▲清境農場與春陽社區發展協會、中寮石龍宮合作為弱勢兒童辦理「童心協綠．親近清境」活動。（圖／清境農場提供）

帶隊來場的春陽社區總幹事徐皓也表示，感謝清境農場讓孩子們有機會可以走出戶外，享受陽光與生態教育，相信會在心中留下深刻的美好回憶。

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