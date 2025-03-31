陸冬春「類感冒」流行病警示！　急性腦髓膜炎3天就可能陷重度昏迷

▲大陸中疾控提醒，春冬季節是腦脊髓膜炎流行期。（示意圖／中國青年報，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸中疾控中心28日發出提醒，冬春季節是流行性腦脊髓膜炎（流腦）的高發時期，天氣寒冷乾燥、室內通風不良、人員密集等因素都可能增加流腦的傳播風險。數據顯示，大陸近年70%的流腦病例主要發生在18歲以下，尤以6個月至2歲時期的嬰幼兒風險最高，加之起病急、進展快，極易導致死亡，病死率超10%。

《紅星新聞》報導，近日，福建寧德49歲吳先生突發持續高熱（高燒）、炸裂式頭痛、噴射狀嘔吐。起初，他以為是小感冒並未在意，不料，短短三天後就陷入深度昏迷，到達醫院時，吳先生已呼吸急促，瞳孔對光反射幾乎消失，隨即被緊急轉入ICU救治。

經檢查，吳先生被診斷為流行性腦脊髓膜炎、經該院重症醫學科、神經內科、感染科、檢驗科微生物室等多學科團隊的聯合救治下，昏迷十日的他最終蘇醒過來。

據了解，流行性腦脊髓膜炎主要藉由呼吸道飛沫和密切接觸傳播，人類對於流腦也有普遍易感的特徵，其典型症狀為發燒、頭痛、嘔吐和皮膚出血，早期症狀與普通感冒相似，易造成許多人忽視，進而延誤治療演變成重症。

醫師提醒，流行性腦脊髓膜炎雖有高致死率，但早期發現和治療可降低死亡和致殘率，尤其在冬春季節，一旦出現高熱、頭痛，之後出現嘔吐、皮膚大面積瘀點或瘀斑等症狀，甚至出現意識不清、嗜睡、昏迷等現象，應盡快就醫，切勿拖延。