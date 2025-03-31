管碧玲高雄宣講為海巡發聲！　黃暐瀚落淚：有些預算不能刪

記者郭運興／台北報導

全台罷免如火如荼，民進黨29日則在高雄舉辦「人民是頭家」政策宣講會，而海委會主委管碧玲也登台為海巡發聲，訴說值勤的辛勞，強調「海巡那刻是把性命交給國家，這些預算可以刪除嗎？砍掉的預算就是他們的平安，就是國家的安全對不對」？對此，媒體人黃暐瀚今（31日）也分享此段宣講影片表示，「剛剛我的眼淚也掉下來，有些預算，不能刪」。

管碧玲29日於民進黨「人民做頭家」高雄宣講播放一段「海巡值勤」影片，她表示，海巡為了要保護海域，讓中國漁船不能抓魚，跳到中國漁船上，有可能被載出去、有可能被摔進海底，但海巡那一刻是把性命交給國家，這些預算可以刪除嗎？砍掉的預算就是他們的平安，就是國家的安全對不對？

管碧玲強調，中國海警非法進入我國水域、漁船越界捕魚，台灣海巡冒險登檢，風浪猛烈、天色漆黑、船身搖晃，弟兄冒著危險完成一次次高風險的任務，這樣的預算真的不是在刪一筆帳目，而是刪海巡弟兄姊妹的平安。

▼「人民是頭家」政策宣講會高雄場，海委會主委管碧玲登台。（圖／翻攝自YouTube／民主進步黨）

對此，黃暐瀚於Threads分享此段宣講，他強調，有些預算，不能刪。

黃暐瀚也在留言區回應網友，「剛剛我的眼淚也掉下來，跟國家安全有關的，跟國家尊嚴有關的，跟國人生命財產安全有關的，都不能刪」。

▼ 政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）