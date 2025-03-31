市場驚見「老鼠臘肉」！1斤要價近7百　在地人超愛：炒蒜苗最對味

▲老鼠肉乾你敢吃嗎？（圖／翻攝自秒拍）

圖文／CTWANT

大陸廣東省佛山市1名陳姓男子近日在當地市場內看到，有多家店鋪售賣「老鼠乾」，看起來有點像臘肉，每斤要價人民幣150元（約新台幣685元），不知道是否是當地特色。據悉，臘山鼠雖看著嚇人，很多廣東人卻很愛吃，常見的吃法是與白米飯一起蒸熟，清蒸或是炒蒜苗、芹菜也是很經典的家常做法。

《上遊新聞》報導，短影音平台上去年就有人發文，希望大量收購老鼠，還有飼養者宣傳自己養殖老鼠的經驗。實際詢問四川、廣西等地的收購者和飼養者，他們透露這些鼠類大多是野生捕捉，少部分為養殖，主要銷往沿海地區，價格最高可以賣到每斤（500公克）150元人民幣（約新台幣685元）。

▲老鼠肉乾看起來像臘肉，可蒸可炒。（圖／翻攝自微博）

其中1名收購者潘先生表示，自己收購銷售的都是山老鼠、田鼠，並不違法，「它是害蟲，也不是保護動物，一般來說是問題不大的，森林公安、林業局也會來提醒，不要抓那些保護動物，比如蛇和鳥那些東西。」公開資料顯示，鼠科中的白腹鼠屬廣泛分布於東南亞到中國，在中國至少分布有17個種，其中安氏白腹鼠和川西白腹鼠個體較大。

桂林市農業農村局畜牧科工作人員表示，白腹鼠如果是在遺傳目錄所規定的33種家養傳統畜禽和特種畜禽中，就可以飼養，「如果不在其中，我只能講不代表你不可以養，而且也不是農業部門在管，涉及野生動物就是林業部門在管理。」

廣東省科學院動物研究所研究員劉全生則提醒，在自然狀態下，野生動物中會有較大比例個體帶病存活。鼠類是幾十種人獸共患病的中間宿主，即牠們帶病不發病，但傳給人畜後會發病，無論是捉於田間山林的鼠類還是各類家鼠，只要是食用野生動物都存在感染疾病或寄生蟲的風險，「並非野生就是健康衛生的商標。」

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