電話「一接就掛」不是詐騙！知情人揭背後真相：非常麻煩

▲不少人接過「一接就掛」的電話，有知情網友透露背後真相。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

現代人越來越注重個人資料是否外洩，但平時接電話就可能惹上麻煩！有民眾上網抱怨接到「一接就掛」的電話，許多人認為應該是詐騙或惡作劇，但有知情人跳出來解惑，是一種「篩號」機制要確認電話號碼是否還有人使用，若有人接起來就會把電話提供給特定業者，之後會有更多推銷來電「非常麻煩」。

近日有一名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文，稱自己接到1通電話，一接起來對方就馬上掛斷，上網搜尋來電的電話號碼，發現有其他人也遇到同樣的情形，且回撥後也打不通，她不免感到困惑，好奇問「打電話不是也要錢嗎？事錢太多嗎？還是有其他的原因？」

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貼文一出，底下有許多人都說接過這種電話，其中有一名知情的網友跳出來解惑，他說這類電話背後由「篩號機」運作，該系統會自動撥號測試該組電話號碼是否有人使用，只要接聽就會被登記為「有效號碼」；而有效號碼名單會被轉售給其他客戶，有效電話號碼的主人後續將不停接到推銷貸款等騷擾電話，生活很有可能變得很麻煩。

事實上，手機有許多應用程式能提前顯示來電資訊，像是Whoscall光是免費版本就能過濾不少騷擾電話，像是「響一聲就掛斷」、「一接就掛」都會被記錄，在手機安裝好應用程式，只要有這一類電話打來，來電畫面就會顯示，用戶可自行決定自否接聽，是目前最有效的反制方法。

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