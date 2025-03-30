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懷孕遭刁難！老闆「狂派粗重工作」逼她走　過來人出招：領好領滿

儘管政府不斷提倡，但仍有些職場對孕婦不友善。（示意圖／PIXABAY）

▲原PO懷孕後才體會到職場的不友善。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

儘管政府不斷提倡，但仍有些職場對孕婦不友善。一名孕婦抱怨，老闆自從得知她懷孕後，開始各種針對，根本是想把她逼走。不少人看完後，提供「1招」，領好領滿。

原PO在Dcard以「懷孕後才知道職場有多不友善」為題發文，表示在小型的會計師事務所上班，一直都有配合加班，也都是全勤，還沒懷孕的時候，老闆都會跟他們聊天、送點心之類的，豈料知道她懷孕後，開始各種針對，想把她逼走。

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她舉例，指定她把2箱A4紙從1樓搬到2樓，幸好有同事自願幫忙，不然就是只盯她的進度，或是在她跟客戶講電話時，不停在旁邊插嘴，最後又酸她「故意不理人，現在都可以自己作主」。

原PO嘆，「老闆叫我把客戶一整年度的進項銷項憑證從2樓搬下來，最後連看一眼都沒有，甚至說已經把客戶資料給我，但我真的沒有拿到，同事幫我作證，主管才沒有罵我，最後是把離職同事負責的部份全給我，並沒有平均分配給其他同事，導致我每天上班都很焦慮。」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「老闆態度滿明顯就是要妳自願離職，跟醫生討論能不能開安胎假證明，用安胎+特休+產假撐到生產，然後請育嬰假，之後不復職，直接離職」、「記得錄音」、「撐下去領滿就對了，不用講情面，育嬰留停過後還可以拿個非自願離職，再領個補助」。

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