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山丘藍台灣藍莓2025產季正式開始！一年一會季節限定　吃在地最新鮮

▲▼山丘藍,台灣,藍莓。（圖／山丘藍提供）

▲「山丘藍」台灣藍莓官網今日開賣。

圖、文／山丘藍提供

是的！台灣自己種出藍莓了！「山丘藍」台灣藍莓官網今日開賣，宣告2025年台灣藍莓產季正式開始。即日起到4月底產季結束，喜愛藍莓的台灣人將可以吃到「昨天還在樹上的藍莓」，每日現摘，自嘉義產地，新鮮宅配到家。因受2024年風災影響，再加上去年冬季氣溫變化不穩，台灣藍莓今年產量銳減，無法於超商、超市及有機店等實體通路舖貨，因此，2025年僅於山丘藍官網線上銷售，產量有限，建議把握有限的產季期間，即時品嘗。

山丘藍台灣藍莓，種植於嘉義阿里山下農場，在地種植，產地直送，讓國人品嘗到與進口藍莓截然不同的新鮮口感。新鮮的台灣藍莓，果實飽滿多汁、酸甜口感層次豐富、風味十足。山丘藍台灣藍莓與進口藍莓最大的差別在於「新鮮」，且100%無農藥殘留。有別於長程運輸時間可能長達一個月的進口藍莓，「山丘藍」台灣藍莓每日現摘，品質把關，分選包裝後，宅配直送到府，「昨天還在樹上的藍莓，今天就送到家」。

▲▼山丘藍,台灣,藍莓。（圖／山丘藍提供）

▲山丘藍官網線上銷售，產量有限。

天災氣候影響，產量銳減，把握產季品嘗。

山丘藍台灣藍莓2023年首度上市，2024年產季在市場上逐漸受到矚目，歷經三年，已逐漸建立消費者對「台灣藍莓」的認知與接受度。然而2024年下半年，接連數個侵襲台灣西部的颱風，對山丘藍嘉義產地造成重創，影響到今年(2025)的產量，與前年相較，總產量預估不到一半；不僅如此，較晚開始轉冷的冬季氣候，也影響了整體的開花時間，不僅延後產季開始時間，對產量也造成影響。

無毒栽種，每週檢驗，農藥零檢出。

台灣藍莓在地種植，與進口藍莓相較，可自主做好更嚴謹的品質把關。山丘藍堅持環保理念，以友善環境的方式栽培台灣藍莓，藍莓採收前委託第三方公正單位進行重金屬、農藥殘留等檢驗，週週檢驗，農藥檢驗零檢出。山丘藍獨有的「雲端履歷」可由官網查詢完整的檢驗報告，並可看到藍莓的生長環節及農場田間管理紀錄。

▲▼山丘藍,台灣,藍莓。（圖／山丘藍提供）

▲台灣藍莓在地種植，香氣十足、風味濃郁、果肉結實、甜酸比例適當。

引進純正種苗，簽訂「品種權」，保護藍莓品種。

山丘藍團隊秉持讓台灣人吃到「藍莓」真正味道的信念，歷經多年試種階段，最終選定適合台灣氣候環境的優質品種，自國外引進獨家授權專有的純正種苗，適合熱帶、亞熱帶氣候的本地栽種，香氣十足、風味濃郁、果肉結實、甜酸比例適當。山丘藍與國外研發原廠簽訂品種權合約，共同保護藍莓品種及育種者努力成果的智慧財產權；山丘藍農場為專業的藍莓培育農場，維護品種權及農作物品質，不開放參觀及觀光採果。

▲▼山丘藍,台灣,藍莓。（圖／山丘藍提供）

▲山丘藍的台灣藍莓產季，自每年3～4月底。

3/31產季　官網上市

山丘藍的台灣藍莓產季，自每年3～4月底，一年僅此一季，最新鮮口感的藍莓提供給消費者最佳的美味體驗。「山丘藍台灣藍莓」自今日（3月31日）起於山丘藍官網販售。山丘藍官網 https://www.TaiwanBlueberry.com



 

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