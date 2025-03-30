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民眾吃麵違停警方勸離未移車　網友質疑為何不開單告發？

▲台南市警五分局警方指出，網友所PO違規停車案，警方均依法告發車主及店家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市警五分局警方指出，網友所PO違規停車案，警方均依法告發車主及店家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出影片，畫面中是台南北區1處麵店前有民眾疑吃麵而違規停車，警方據報到場欲勸離白色賓士車移車，惟似乎無人出面移車，網友直批：「違停被勸導不移車，平均台南人素質」，市警五分局表示，本案違規車輛及在道路擺設桌椅的店家均依法舉發。

網友PO文引起其他網友熱議，網友們指出：「當你通報違停，平均台南警察回覆：他有惹到你們嗎？」、「這男的是哪一家派出所的啊…有夠丟臉」、「警察素質決定人民素質…」、「我們台南是鄉下不意外，根本沒有交通規則可言」、「其實他這種不是不移車啦，他可能有載七辣！想要在七辣面前展現男子漢氣勢，就寧願被警察開單，他也不願意移車，他都開到賓士了他有在乎那區區幾百幾千的紅單嗎？話說你也跑去吃這一家汕頭意麵啊，這個也是台南知名觀光客打卡的美食據點！」、「我是覺得高雄也不妨多讓，南部一家親，屏東更不用講了」、「好了啦，我也是台南人好吧，真的蠻多人沒素質的，今天看到一堆停在機慢車道的傻子四輪，然後又下班時段塞車 可刺激了」、「會在市區開車還禮拜六，你確定不是觀光客？台南人，五六日在舊市區幾乎都不開車路 、「好了啦，遇到爛事就要丟給外地人喔，平日也是這樣啦」、「吃這家的開車客人，很多都嘛這樣，都想說就吃個麵而已，很快就走了，完全不理會其他用路人」…，網友們對違停影響交通均有同感，也有網友對員警取締違停處境也感同情！

▲台南市警五分局警方指出，網友所PO違規停車案，警方均依法告發車主及店家。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市警五分局公園派出所副所長戴士堯指出，29日晚上7時多，五分局獲報西門路四段70巷口有違規停車，員警到場依道交管理處罰條例第56條1項1款舉發自小客車違規停車，處駕駛人600至1200元罰鍰。另店家於道路擺設桌椅部分，則依道路交通管理處罰條例第82條1項1款舉發，處行為人1200至2400罰鍰。

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