台中違停猴遭罰竟嗆「2486」　帥警高EQ微笑繼續開單

▲第二警分局員警遭違規民眾嗆「2486」，展現高EQ僅搖頭微笑。（圖／截取自社會事新聞影音）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名男子近日在一中商圈違停，遭巡邏員警當場抓個正著，男子惱羞成怒，見員警臂章編號為「2288」，故意唸成有輕蔑之意的「2486」，且多次重複，但員警展現高EQ，面對挑釁僅搖頭微笑，依然冷靜開出紅單。

台中市第二警分局指出，育才派出所員警12日晚間6時許，巡邏經過北區三民路三段一處巷口，見一輛自小客車違停，便上前準備舉發，這時1名男子突然出現，稱自己是駕駛人31歲吳姓男子，並非車主，央求員警開罰車主、不要罰他。

員警不理會吳男要求，準備繼續依法開單，未料引起吳男不滿，爆氣咆哮，還拿起手機反拍員警執法畫面。

據民眾上傳影片顯示，吳男看到員警臂章編號為「2288」，開始挑釁員警是「2486（意指『不入流、兩光』）」，員警見吳男失去理智，搖搖頭笑了一下，保持冷靜，完成告發程序後就讓吳男離去，沒有隨著吳男情緒起舞。

第二警分局長鍾承志呼籲，安全的用路環境需要共同維護，駕駛人停車應選擇適當的停車處所，並依法規停放，切勿貪圖一時方便違規停車，畢竟違規遭罰事小，若不幸造成其他用路人為閃避違停車輛而導致傷亡，還須負起刑事責任，因小失大、得不償失。

