　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網傳交通違規靠這招反制「檢舉達人」　桃警：網路假消息

▲警方表示，網傳交通違規「檢舉達人」可申訴反制，這是假消息。（圖／桃園警分局提供）

▲網傳交通違規可用一招反制「檢舉達人」，警方表示，這是假消息。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

網路群組傳出被檢舉違規時可向裁決單位提出申訴，要求檢舉人「提供監視設備檢驗合格的認證文件」做為反制。對此，桃園警察分局交通組表示，這類申訴在實務上已多次被打臉，只要符合檢舉要件，不做假，不做剪接，警方做詳實審核確認違規後就會依照程序告發。如民眾以行車紀錄器影像檢舉未依規定打方向燈、人行道或行人穿越線上臨時停車等，這些違規都不需度量衡檢驗，請民眾不要誤信網路假訊息。

桃園警方表示，為因應檢舉達人檢舉交通違規，網路上出現教導民眾反制之道的圖片，稱收到檢舉罰單，可向監理裁決單位填寫「申訴單」，申訴內容要求「請提供檢舉人的監視設備是否經過經濟部標準檢驗局檢驗合格的儀器，及定期檢驗合格的認證文件。警方即會通知檢舉人到案說明，若檢舉人覺得麻煩未到案，即可申訴成功，荷包不會失血」。

桃園警分局交通組長林健祥指出，交通違規檢舉只要符合檢舉要件，不做假，不做剪接，警方做詳實審核確認違規後就會依照程序告發。至於網路所稱檢舉工具必須經過檢驗合格的說法，並非事實，也確實有一些被檢舉人據以向監理單位提出申訴，甚至告上法院打行政訴訟，但結果不是未通過或者被駁回，因為民眾檢舉違規的工具，並不是如警方執法的專用儀器，是毋須定期送檢驗的。目前警方執法常用的酒測器、雷射測速槍、三腳架測速器及固定桿測速器等，依規定每年都要送經濟部標準檢驗局檢驗合格，才能用來執法。

警方指出，被檢舉人發現檢舉人未依規定或不符實情，可向裁決（監理）單位提出申訴，再由告發的警方做進一步查處後回復。其實只要是民眾遵守交通安全規則，自然不會被檢舉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 4289 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電砸千億美元投資　WSJ爆川普對台態度出現重大轉折
直擊／綠營新北宣講動員一度出現「空缺」　區域民代責任額急補上
2盤肉10100元！5女吃燒烤疑遭剝皮：炭火都要錢　業者喊冤
快訊／國道3號4車連環撞！　紫爆回堵6公里
快訊／夫妻登山意外　丈夫墜邊坡失蹤
孕妻傳訊「大樓在晃」下秒失聯！　丈夫苦守瓦礫堆：還有希望

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

在「Fans17」賣兒童性影像狂賺17萬　高雄淫男罰10萬獲緩刑

網傳交通違規靠這招反制「檢舉達人」　桃警：網路假消息

快訊／國3土城段4車連環撞！3人受傷送醫　紫爆回堵6公里

快訊／高雄美濃佛寺後山夫妻登山意外　丈夫墜邊坡失蹤！

朝聖大港開唱！YTR卡特相機疑遭竊　警回應：調閱監視器釐清中

大甲媽遶境4日登場！中警找接轎團體「排排坐」防搶轎衝突重演

獨／沒有高級會員！創意私房隨消費額累進　去年已遭駭客滅站

快訊／高雄旅社女客入住多日未出門　房務員查看驚見已死亡

美腿畫面曝！天道盟招待所遭步槍掃射　桃警掃蕩特種營業場所

台64轎車拋錨未擺三角錐　遭多元計程車追撞！2駕駛送醫

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

#邊荷律 秀可愛口音日文！ #峮峮 當場笑翻

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難

鮑正芳扛張振寰後事「熟悉的陌生人」　兒子23年沒見爸：這輩子辛苦了

【台灣來了】緬甸7.7強震　屏東縣40人國際人道救援隊出發救援

恐怖男為逼前女友復合　竟闖公墓偷走她老爸骨灰罈

在「Fans17」賣兒童性影像狂賺17萬　高雄淫男罰10萬獲緩刑

網傳交通違規靠這招反制「檢舉達人」　桃警：網路假消息

快訊／國3土城段4車連環撞！3人受傷送醫　紫爆回堵6公里

快訊／高雄美濃佛寺後山夫妻登山意外　丈夫墜邊坡失蹤！

朝聖大港開唱！YTR卡特相機疑遭竊　警回應：調閱監視器釐清中

大甲媽遶境4日登場！中警找接轎團體「排排坐」防搶轎衝突重演

獨／沒有高級會員！創意私房隨消費額累進　去年已遭駭客滅站

快訊／高雄旅社女客入住多日未出門　房務員查看驚見已死亡

美腿畫面曝！天道盟招待所遭步槍掃射　桃警掃蕩特種營業場所

台64轎車拋錨未擺三角錐　遭多元計程車追撞！2駕駛送醫

趙少康稱柯文哲若當副手就沒事　黃國昌：歷史一頁已經翻過去了

5房市指標網「流量續降」沒反彈！專家曝3月是關鍵

緬甸強震1700死！道路中斷受損　反抗軍使用「大象救災」

在「Fans17」賣兒童性影像狂賺17萬　高雄淫男罰10萬獲緩刑

台積電加碼投資！美對台政策現轉機　WSJ：台灣敢寄望川普當靠山

鴻海輪值CEO林忠正交棒　楊秋瑾明日正式上任

卓榮泰令「索資要先經我同意」　翁曉玲得意：這是一種尊榮

美日防長強調「台海和平穩定」重要性！　留意共軍動向

台人被騙18億！光是「LINE被盜、色情徵婚」一周至少騙6163萬

沒買到喜歡的房很可惜！她事後「聽到缺點」慶幸沒買　一票卻搖頭

【台灣來了】緬甸7.7強震　屏東縣40人國際人道救援隊出發救援

社會熱門新聞

遭爆創意私房高級會員！EZCourse副總發聲

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

台中24歲男15樓墜落　警消CPR救不回

陸軍上士輕生害死室友！家屬怒求償

台中騎士回停車場自摔倒地　遭轎車輾過不治

即／19歲男掃射招待所！法院裁定羈押禁見

快訊／貨車運將國道追撞砂石車！送醫搶救不治

柯文哲戒護外醫　23：30離開醫院返回北所

詐賭600萬引天道盟內訌　步槍掃射招待所

紙板遮玻璃夫妻陳屍車中　兒悲痛欲絕

即／柯文哲21：55戒護外醫

即／女客入住高雄旅社未出門　房務員查看驚見已死亡

她PO「害怕單獨住旅館」　色男假好意陪住竟硬上

快訊／國道大貨車追撞砂石車！駕駛命危

更多熱門

相關新聞

網傳「總統視導部隊士兵突昏倒」片　國防部曝原始片段打臉

網傳「總統視導部隊士兵突昏倒」片　國防部曝原始片段打臉

抖音平台、親藍社群流傳「總統視導部隊，士兵突然昏倒」影片。對此，國防部昨（25日）表示，網傳「總統視導部隊，士兵突然昏倒」變造影片，內容純屬不實。原始影片為賴清德總統21日勗勉立即備戰操演部隊後，官兵於現地卸下裝備，現場並無人員昏倒。

檢舉交通違規4熱點+前5項出爐 3項違規不記點

檢舉交通違規4熱點+前5項出爐 3項違規不記點

高雄4砂石車「集體闖紅燈」超扯畫面曝

高雄4砂石車「集體闖紅燈」超扯畫面曝

3屁孩「警所前炸街」收7萬罰單！家長氣炸

3屁孩「警所前炸街」收7萬罰單！家長氣炸

颱風天發鱷魚照誆「路口遇到」下場曝

颱風天發鱷魚照誆「路口遇到」下場曝

關鍵字：

網傳交通違規檢舉達人申訴反制假消息

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲急診「1.5小時看完」　他傻眼喊不合理

遭爆創意私房高級會員！EZCourse副總發聲

即／踢爆EZCourse副總創意私房會員！黃益中道歉

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭

快訊／8級強風來了　「全台下2天」雨最大地區曝

新一代小孩取名「都這22字」　大票笑：沐秒中

50年昇漢旅行社4月底歇業

台中24歲男15樓墜落　警消CPR救不回

獨／權樂告別式「百位好友送別」

韓娛圈醜聞！臨演遭12人性侵+性騷輕生亡

男星父親被轎車撞死！

陸軍上士輕生害死室友！家屬怒求償

車銀優捲金賽綸風波！他點名：經紀人是金秀賢的獵犬

緬甸強震震垮泰國吊臂！　操作員37樓高甩飛「臉部著地爆血亡」

今晚起雨變大「濕冷到下周一」　清明連假天氣回穩飆30度

更多

最夯影音

更多

潤娥表情管理首破功！ 突摀鼻皺眉「懷疑人生」

凱莉哭紅眼送別權樂　博恩致哀：過程滿痛苦的

開到一半路邊摔出一個人！駕駛嚇傻急右切：阿娘喂

【驚險瞬間】曼谷工人獨掛外牆上！緬甸強震襲來泰國大樓變瀑布

#八里 #吊車 凸槌！鋼筋籠2度重砸 #BMW

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面