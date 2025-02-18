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颱風天發鱷魚照唬爛「村子路口遇到」　嘉義無聊男拚流量下場曝

▲▼許姓男子上網抓了一張鱷魚出沒的照片謊稱「路口遇到」。（圖／翻攝自判決書）

▲許姓男子上網抓了一張鱷魚出沒的照片，上網發文謊稱「路口遇到」。（圖／記者翁聖勳翻攝）

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

強烈颱風凱米襲台時，嘉義許姓男子上網抓了一張鱷魚出沒的照片，竟發在臉書上還標註地點為「XX-五福宮」，謊稱「在村子路口遇到這個傢伙」，遭網友檢舉。嘉義地檢署偵結後起訴蘇男，嘉義地院日前判決，簡易庭依《災害防救法》將蘇判處拘役30日，可易科罰金3萬元，緩刑2年，並需在6個月內向公庫支付2萬元台幣。全案可上訴。

據了解，55歲許姓男子疑似為了搏廣告流量，趁凱米颱風來襲時，在網路抓了一張鱷魚出沒社區的圖片，於去年7月24日張貼在個人臉書說「剛剛出門要到北港○○里巡視一塊專任委售的農地，結果在村子路口遇到這個傢伙，被嚇了一跳，歡迎不動產委買委賣……」，並將貼文位置設定在嘉義縣六腳鄉「XX-五福宮」，發文則講到雲林北港，使網友誤以為因颱風淹水，造成這些地區出現鱷魚。

有民眾不滿許男發文胡說八道，將文章截圖寄到內政部警政署長的電子信箱檢舉，經嘉義地檢署偵辦，檢方認為許男有2000多名追蹤者，又將文章設為對不特定人士公開，如果因此驚動消防出動捕捉鱷魚，勢必因不實訊息耗費大量成本，嚴重損害公眾利益，依違反災害防救法起訴許男。

全案經嘉義地院審理，簡易庭認為蘇散播有關災害之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人，處拘役30日，可易科罰金3萬元，緩刑2年，另需在6個月內向公庫支付2萬元台幣，並沒收他拿來犯案的智慧型手機一支。可上訴。

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