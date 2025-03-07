4超派大學長「集體闖紅燈」離譜畫面曝　網怒：要毀多少家庭

記者賴文萱／高雄報導

高雄大中一路、台一線縱貫公路交叉口，6日晚間被民眾直擊，4輛砂石車無視紅燈已經亮起仍「集體闖紅燈」，畫面曝光引發網友痛批「到底想毀掉多少家庭」？對此，警方表示，砂石車違規闖紅燈、紅燈右轉，將依影片內容，查明違規車輛，依法逕行舉發。

▲高雄4輛砂石車「集體闖紅燈」！誇張畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

FB粉絲專頁「八卦村-行車紀錄器影像上傳中心」分享一名駕駛的行車紀錄器畫面，只見畫面中有4輛砂石車，在紅燈時無視燈號，有2輛闖紅燈左轉，另外2輛則是紅燈右轉，駕駛當下見狀也傻眼直呼，「這太誇張了吧，這幾台一直在瘋狂闖紅燈欸！」

該名駕駛事後發文怒批，「這四輛砂石車（好像也沒看到車牌）是趕時間外送砂石嗎？根本無視號誌，狂闖紅燈，到底想要毀掉多少家庭，請不要再讓人民對砂石車駕駛觀感不好了，也希望有執法單位能看到影片直接逕行舉發、吊牌並懲處相關單位。」

▲高雄4輛砂石車「集體闖紅燈」！誇張畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，警方表示，事發地點在大中一路與民族一路口，有4輛砂石車衝紅燈通過路口，左營分局將依影片內容，查明違規車輛，依法逕行舉發。

經檢視影片內容，該4輛砂石車行為已分別違反道路交通管理處罰條例第53條1項「汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣一千八百元以上五千四百元以下罰鍰」及2項「前項紅燈右轉行為者，處新臺幣六百元以上一千八百元以下罰鍰」，

左營分局表示，防制聯結（砂石）車違規為交通執法重點工作，將持續各主要路段違規取締作為。今年起本分局已告發大型車各項違規621件，警方賡續加強取締，保護用路人的安全。