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原價讓票被當黃牛！妹子崩潰：文化局不斷來函　網揭被檢舉真相

網友原價讓票，卻遭高雄文化局來函指控販售黃牛票。（圖／翻攝Dcard）

▲女網友原價讓票，卻引發賣「黃牛票」困擾。（圖／翻攝Dcard）

圖文／CTWANT

近日一名網友在社群平台分享自己因原價讓票，卻遭高雄文化局來函指控販售黃牛票的經歷，讓她相當沮喪，「我知道他們處理這些案件有一定的程序要跑完，但心情上就是覺得為什麼要一直擾民。」貼文引發網友關注與討論，不少網友指出背後的原因。

該名女網友在Dcard以「被高雄文化局寄函 說我賣黃牛票」為題發文，表示自己去年11月搶購韓國男子團體 Stray Kids 高雄演唱會門票時，因擔心買不到票，請多位朋友幫忙搶票，最終她成功購得一張較滿意的座位，於是決定將多餘的B區門票以原價4800元在社團轉讓。

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然而今年年初，原PO的朋友卻收到高雄文化局的來函，指控其販賣黃牛票，要求提交陳述書。該原PO隨即提供銀行交易紀錄、與買家對話紀錄等證明，顯示自己確實是以原價轉讓，並請朋友提交書面陳述。但時隔數月，高雄文化局再度寄函，要求補充說明，讓她感到相當無奈，直呼「為什麼要一直擾民？」

原PO表示，自己曾在社團內尋找更好的座位，卻遇到許多明顯的詐騙訊息，以及真正的黃牛販售高價門票，「有些黃牛手上持有上百張門票，一張定價7800元的門票甚至喊價5萬元」，但由於檢舉門檻高，許多黃牛僅提供大概區域與排數資訊，讓檢舉變得困難重重，這也讓原PO無奈表示，「希望相關單位能將重點放在真正的黃牛身上，而不是讓原價讓票的樂迷承擔不必要的困擾。」

貼文曝光後，引發許多網友共鳴，認為文化局應更嚴格取締大規模囤票轉賣的黃牛，不少人也紛紛留言表示，「有沒有可能妳讓的票又被轉手賣呢？如果是的話被檢舉，調資料就會查到這張票的原購買者，就是妳的朋友」、「高機率是買妳票的人轉賣了，身邊朋友滿多人遇到的，不過確實現行制度很鳥，根本抓不到真黃牛，還是一堆黃牛光明正大在賣票」、「看一下馬上直覺猜到應該是妳賣出的票又被加價賣掉了才找上你們，通常惡意檢舉在證據不足的情況下是不會立案的」。

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