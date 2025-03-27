國小作文一堆「老鐵牛逼666」！女師血淚嘆：上課上了個寂寞

▲一名國小作文老師揭露現在的教學困境，引發討論。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／閔文昱報導

現代學生因為科技發達，網路世界無遠弗屆，能透過電子產品吸收到全世界的資訊，但未必能轉化為有效的學習成果。一名擁有近10年教學經驗的國小作文老師就透露，現在不少學生的基本國語能力「差到爆炸」，作文中經常出現「老鐵牛逼666」等抖音用語，還有家長的不合理期望、課堂管理的困難，種種問題讓她崩潰直呼「我真的快要瘋掉」。

這名女老師在Dcard大吐苦水，表示現代許多學生的基本國語能力差到爆炸，不僅文章充滿著「老鐵牛逼666」等抖音用語，甚至連標點符號都不會用。即便她逐步教學，從發想、寫大綱到擬定各段內容，再提供自編範文、例句和多組成語、名言，學生依然寫出各段都沒有重點、整篇離題、邏輯斷裂的文章，讓她不禁感到「上課上了個寂寞」。

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除了學生本身的問題，家長的態度也讓原PO感到困擾。她提到，總有一些家長覺得，自己付了錢所以老師應該特別關照他們的孩子，並動不動要求老師按照特定形式給孩子評語或指導，然而這些家長又希望老師完全避免批評，只給予鼓勵，讓學生無法真正進步，老師經常需要花費大量時間撰寫具體的改進建議，有時甚至幫學生重新寫一篇文章。

▲原PO分享現在學生素質與家長要求的雙重挑戰。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

原PO透露，在課堂管理方面，學生上課聊天嬉鬧，常常需要制止，耗費大量時間管理秩序，即使祭出罰則，學生仍屢教不改，根本就是安靜1分鐘吵鬧30秒，有時甚至需要直接點名罵人才會安靜一下，讓她感到教學進度嚴重受阻，甚至覺得用心教學是一種浪費。

原PO最後建議，補習班應對學生進行程度篩選，以確保教學質量。她強調，雖然還是有一些好孩子，並且有上課進步的學生，但部分學生和家長的態度讓她感到教學工作非常艱難，甚至萌生辭職念頭。

貼文曝光後，釣出不少同行感嘆，「以前改作文改到崩潰，跟前輩訴苦後，對方無奈回我：上輩子殺人放火，這輩子…改作文」、「改過作文才了解學生的寫作能力究竟可以差到什麼程度，我甚至改過全程不加標點符號的作文，很想問這些學生平常講話都不停頓的嗎」、「所以我逃離學校了」。