多美的奶頭！28歲高中師和14歲女學生成戀人　連結13次下場慘了

▲北部28歲王姓老師與14歲女學生發生性關係挨告。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北部某王姓高中教師在任教期間，與年僅14歲的女學生發展戀愛關係，先後13次與少女發生性行為，期間更傳露骨文字如「多美的奶頭」等訊息。少女母親意外發現女兒與老師談師生戀，甚至發生性關係，氣得報警提告。士林地院依對14歲以上未滿16歲性交罪，共13次，判處應執行有期徒刑2年，全案可上訴。

判決指出，28歲王男於2022年間任教高中部，與該校國中部女學生互動頻繁，進而發展戀愛關係。少女自述初次性行為後「亂經」，王男不以為意，反回：「你也可以啊」、「先一個就很好了」。更主動傳訊：「多美的奶頭」，對方回：「可以摸嗎？」王則回：「野生的，我會怕，怕有病」。

少女母親2023年意外發現女兒與老師交往，憤而報警。警方從少女手機中調出大量通訊紀錄與驗傷報告，揭露王男長期利用身分與關係，安排接送、住宿與性交，時間、地點、過程一應俱全。

對話紀錄中，少女說：「你到了跟我說我再下去」、「你10點結束嘛，我在外面等你」、「我應該洗好澡再過去」。王男甚至在訊息中回應：「好，我會等車位」、「等等我叫你下來等我」，雙方互動頻繁，毫無隱藏。

法院痛批，少女案發時年僅14歲，正處於人格與性認知發展階段，尚未具備性判斷與自我保護能力，王男身為師長，不僅未盡教職責任，反以戀愛之名操控少女、滿足自身性慾，對其身心發展造成不可挽回的損害。

合議庭審酌少女因仍無成熟的性自主及判斷能力，仍有加以保護之必要，被告竟未能克制個人慾望，利用交往機會發生關係，有害少女身心健全發展，所為實不足取，併兼衡被告於犯後坦承犯行，及本案所生危害輕重等一切情狀，依13次性交罪，合併執行有期徒刑2年。

至於少女主張王男拍攝過性影像，提出訊息：「你昨天拍影片呦」，王男回：「對啊，不過不好看，我刪了」。但法院認為，對話內容模糊，後續訊息「哈哈哈想說你要傳勒」、「有夠醜的」、「超想你的哈哈晚安」等，未見抗拒或明確影像內容，難以證實為違反意願之性影像，未另起訴。