【緬甸強震直擊】曼谷政府大樓崩塌瞬間曝光　煙塵滿天民眾奔逃

▲災區今天天氣預報會下雨，對搜救將是一個挑戰。

圖文／鏡週刊

緬甸28日發生規模8.2強震，震源深度僅10公里，泰國曼谷也感受猛烈搖晃，一處市中心的政府大樓震後倒塌，導致70多名工人來不及逃，被困在倒塌大樓裡，事發當時的監視器畫面現在也曝光，只見瞬間煙塵滿天，目擊的民眾拔腿奔逃，非常驚慌。

▲泰國曼谷大樓倒塌瞬間，民眾忙著拿手機拍照。（翻攝畫面）

▲大樓倒塌後現場煙塵瀰漫，民眾紛紛走避。（翻攝畫面）

影片中，只見本來在街上散步逛街的民眾，原本掛著笑容十分悠閒，後來地震發生後，大家感受到搖晃，出現錯愕神情，開始找地方掩蔽。沒多久，有人發現前方大樓傾斜不穩，開始小跑步想逃離，不料，瞬間大樓倒塌，揚起巨量煙塵，鏡頭前全被灰黃色煙塵籠罩，景況嚇人。

▲泰國政府漏夜開挖搜救，為遭埋者尋找一絲生機。

▲倒塌大樓旁聚集大批大型車輛，警力動員在場戒備管制。

▲搜救犬早上進入現場協助搜救。（翻攝畫面）

泰國政府搜救仍不間斷，昨晚搜救人員持續開挖，派駐搜救犬到場協助救難，而受困的工人家屬，憂心親人安危，徹夜守候在倒塌大樓現場。由於該棟大樓倒塌前已蓋到28層，倒塌規模龐大，當地政府研判受困工人被深埋至少3公尺深，搜救不易。



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