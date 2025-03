普丁車隊遇襲？豪車遭火海吞噬　莫斯科街頭上演驚魂記

▲一輛疑似普丁車隊的公務車在莫斯科街頭爆炸。(翻攝自X@KremlinRussia)

圖文/鏡週刊

俄羅斯首都莫斯科29日驚傳豪華轎車爆炸事故,該車疑似隸屬於俄羅斯總統普丁的公務車隊,事件發生後引發外界對普丁人身安全的關注,甚至揣測是否涉及暗殺行動。

▲一輛疑似普丁車隊的公務車在莫斯科街頭爆炸。(翻攝自X)

根據外媒報導,事故發生在莫斯科俄羅斯聯邦安全局總部北側的街道上,當時該輛「奧魯斯」(Aurus)豪華轎車突然發出巨響,隨後車頭竄出火光,火勢迅速蔓延至整輛車體。據悉,這輛豪華轎車是屬於總統普丁的公務車隊。

目擊者表示,附近店家與餐廳工作人員緊急拿出滅火器試圖撲滅火勢,隨後消防人員趕到現場,並迅速將火勢控制住。

目前尚不清楚爆炸的確切原因,也不確定事發當下車內是否有人員,但當局表示,整起事件並無人員傷亡。

由於該車輛疑似屬於普丁的公務車隊,此事已引發國際關注,不僅使俄羅斯政府加強安保措施,也進一步加劇普丁對於自身安全的擔憂。俄羅斯官方尚未對此事件作出詳細說明,相關調查仍在進行中。

JUST IN: ???????? Luxury limousine from Russian President Putin's official motorcade exploded on the streets of Moscow, just blocks from the FSB headquarters.



It's unclear if this is an attempted ass*ssination attempt pic.twitter.com/Da4tcUoZEU