普丁車隊遇襲？豪車遭火海吞噬　莫斯科街頭上演驚魂記

▲一輛疑似普丁車隊的公務車在莫斯科街頭爆炸。（翻攝自X@KremlinRussia）

圖文／鏡週刊

俄羅斯首都莫斯科29日驚傳豪華轎車爆炸事故，該車疑似隸屬於俄羅斯總統普丁的公務車隊，事件發生後引發外界對普丁人身安全的關注，甚至揣測是否涉及暗殺行動。

▲一輛疑似普丁車隊的公務車在莫斯科街頭爆炸。（翻攝自X）

根據外媒報導，事故發生在莫斯科俄羅斯聯邦安全局總部北側的街道上，當時該輛「奧魯斯」（Aurus）豪華轎車突然發出巨響，隨後車頭竄出火光，火勢迅速蔓延至整輛車體。據悉，這輛豪華轎車是屬於總統普丁的公務車隊。

目擊者表示，附近店家與餐廳工作人員緊急拿出滅火器試圖撲滅火勢，隨後消防人員趕到現場，並迅速將火勢控制住。

目前尚不清楚爆炸的確切原因，也不確定事發當下車內是否有人員，但當局表示，整起事件並無人員傷亡。

由於該車輛疑似屬於普丁的公務車隊，此事已引發國際關注，不僅使俄羅斯政府加強安保措施，也進一步加劇普丁對於自身安全的擔憂。俄羅斯官方尚未對此事件作出詳細說明，相關調查仍在進行中。

JUST IN: ???????? Luxury limousine from Russian President Putin's official motorcade exploded on the streets of Moscow, just blocks from the FSB headquarters.



It's unclear if this is an attempted ass*ssination attempt pic.twitter.com/Da4tcUoZEU — BRICS News (@BRICSinfo) March 29, 2025



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