曼谷倒塌大樓「關鍵A區」測到生命跡象！　拚48小時內救人

▲泰國審計署大樓倒塌，仍有數十人受困瓦礫堆中。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，而泰國曼谷一棟施工中的大樓在地震中倒塌，上百人受困瓦礫堆中。如今搜救行動進入第3天，當局仍在全力搜尋生還者。曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）30日表示，救難人員在A區發現生命跡象。

根據《民意報》報導，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）30日上午召開記者會時說明最新救援進度，他表示，目前距離事故發生還未滿48小時，搜救目標仍以「尋找生還者」為優先。他同時指出，救難人員在A區發現生命跡象，目前正設法鑽探進入。

▲曼谷市長查察表示，在A區偵測到生命跡象。（圖／路透）

查察說，現場有專業人員，所有步驟都會按照標準進行，而30日早上又發現了更多具遺體，但確切死亡人數，仍需確認。最初的死傷統計方式包括仍受困在建築內的罹難者，但後來調整為「只計算已經移出現場的遺體數量」，因此數字有所變動，目前已經將7具遺體移出。

查察強調，目前已經有多國救援隊伸出援手，包括美國、中國及以色列都已派遣專業設備，並協助現場調度。倒塌現場則是依區域分工，由各國救援團隊協助搜尋。

他同時也強調，救難人員仍未放棄希望，並全力進行搜救，相信一定能找到更多生還者。

值得注意的是，根據氣象局預報，曼谷30日的降雨機率達60%。查察已與現場指揮官討論，確認降雨不會影響到倒塌大樓的結構，因為大樓的骨架以鋼筋為主，不過排水問題仍讓人擔憂，因為水泥粉塵可能會堵塞排水管線。

▲救援行動仍在持續進行中。（圖／翻攝自民意報）



救援人員29日深夜11時30分成功將一具遺體從倒塌建築的最高點運下，並由法醫團隊進行初步檢驗，隨後送往法醫研究所進一步鑑定。

截至目前為止，這起倒塌事故已造成10人死亡（5男2女，另有3人尚未確認身份），有7具遺體已移出，仍有3具遺體受困。另有8人受傷，77人仍下落不明，搜救工作仍在持續進行中。