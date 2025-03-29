范斯突訪格陵蘭美軍基地　大嗆丹麥「未盡保護責任」

▲范斯訪問格陵蘭。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

就在美國總統川普（Donald Trump）公開表態希望納入丹麥自治領地格陵蘭（Greenland）之際，副總統范斯（JD Vance）28日率領高層代表團突訪位於當地的美軍基地，引發丹麥及格陵蘭官方強烈關切，被視為挑釁意味濃厚。

根據《法新社》報導，這次隨行的還有國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）以及能源部長萊特（Chris Wright），一行人造訪的是位於格陵蘭西北部的皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），這座基地對美方在北極地區的戰略部署至關重要。

范斯在基地舉行記者會時直言，美國對丹麥的訊息非常明確，「你們沒有善盡對格陵蘭人民的責任。」他批評丹麥政府對當地基礎建設及安全防護的投入遠遠不足，「這片美麗又獨特的土地，應該得到更完善的保護與發展。」

儘管外界對美國此行動機存疑，范斯強調，美方目前並不打算動用武力，而是希望透過談判取得共識，「我們相信這是合乎邏輯的方式。」

他也透露，美國總統川普對此有明確目標，相信最終能與格陵蘭方面達成協議。

川普近日在白宮受訪時也親自表態，直指美國有必要取得格陵蘭。他不諱言這片地區擁有豐富資源與戰略價值，而美國出手並非單為自身利益，而是為了全球穩定，「這不只是關乎美國的和平，而是攸關世界和平與國際安全。」