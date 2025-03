停火協議破裂！以控遭火箭彈攻擊　空襲貝魯特「平地冒黑色濃煙」

▲以色列指控黎巴嫩發射火箭彈攻擊,在28日空襲貝魯特。(組圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

以色列28日對黎巴嫩首都貝魯特南部郊區發動大規模空襲,目標為真主黨據點達希耶(Dahiyeh),以報復黎巴嫩在當天稍早從境內發射火箭彈攻擊。以色列指稱,空襲摧毀了黎巴嫩一處存放無人機的設施,並強調將持續打擊威脅其安全的行動。這是以黎自去年11月達成停火協議以來,爆發最嚴重的一次軍事行動,外界擔憂此舉恐加劇區域緊張。

據路透社報導,以色列在聲明指出,軍方曾在空襲前發布疏散警告,並先後進行3次小規模無人機攻擊,意圖警告撤離。然而,突如其來的空襲仍在當地引發恐慌,貝魯特南郊出現大量黑煙,居民爭相逃離。黎巴嫩安全部門消息人士透露,轟炸後,以軍還向黎巴嫩南部邊境的山區目標發動砲擊。以色列總理納坦雅胡表示,任何對以色列安全構成威脅的行為都將遭到「堅決回應」。

Breaking: Israel ???????? air force is bombing targets in Beirut Hezbollah f*cked around again, and it is finding out again. pic.twitter.com/Gx1Lrmk06i

近期,以色列與黎巴嫩的停火協議變得愈發脆弱。根據協議,黎巴嫩真主黨不得在該國南部進行武裝活動,以色列也須撤軍離開,但雙方互相指責對方未履行承諾,導致緊張局勢升高。以色列稱,黎巴嫩22日從境內發射了火箭彈,儘管真主黨否認涉案,但以軍仍對黎巴嫩南部目標展開轟炸。以色列還未履行1月承諾的撤軍計劃,導致區內局勢持續緊張。

BREAKING: The Israeli Air Force is heavily bombing Hezbollah in Beirut, Lebanon, following two rockets they fired at Israel this morning.



At least three Hezbollah terrorists have been eliminated so far. This is what a strong Israel looks like.



No more games. pic.twitter.com/QfVDB4C4UD