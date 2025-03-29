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停火協議破裂！以控遭火箭彈攻擊　空襲貝魯特「平地冒黑色濃煙」

▲▼以色列指控黎巴嫩發射火箭彈攻擊，在28日空襲貝魯特。（圖／翻攝自X）

▲以色列指控黎巴嫩發射火箭彈攻擊，在28日空襲貝魯特。（組圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列28日對黎巴嫩首都貝魯特南部郊區發動大規模空襲，目標為真主黨據點達希耶（Dahiyeh），以報復黎巴嫩在當天稍早從境內發射火箭彈攻擊。以色列指稱，空襲摧毀了黎巴嫩一處存放無人機的設施，並強調將持續打擊威脅其安全的行動。這是以黎自去年11月達成停火協議以來，爆發最嚴重的一次軍事行動，外界擔憂此舉恐加劇區域緊張。

據路透社報導，以色列在聲明指出，軍方曾在空襲前發布疏散警告，並先後進行3次小規模無人機攻擊，意圖警告撤離。然而，突如其來的空襲仍在當地引發恐慌，貝魯特南郊出現大量黑煙，居民爭相逃離。黎巴嫩安全部門消息人士透露，轟炸後，以軍還向黎巴嫩南部邊境的山區目標發動砲擊。以色列總理納坦雅胡表示，任何對以色列安全構成威脅的行為都將遭到「堅決回應」。

近期，以色列與黎巴嫩的停火協議變得愈發脆弱。根據協議，黎巴嫩真主黨不得在該國南部進行武裝活動，以色列也須撤軍離開，但雙方互相指責對方未履行承諾，導致緊張局勢升高。以色列稱，黎巴嫩22日從境內發射了火箭彈，儘管真主黨否認涉案，但以軍仍對黎巴嫩南部目標展開轟炸。以色列還未履行1月承諾的撤軍計劃，導致區內局勢持續緊張。

這次衝突引發國際社會關注。法國總統馬克宏批評以色列對貝魯特的攻擊「不可接受」，並強調這破壞了去年11月由法國促成的停火協議。他敦促以色列從佔領的5個黎巴嫩陣地上撤出，並計劃與美國及以色列領導人討論局勢。聯合國黎巴嫩事務特別協調員普拉斯哈爾特（Jeanine Hennis-Plasschaert）也對邊境交火表達「深切擔憂」，警告若衝突升級，將對雙方平民造成嚴重後果。

目前，還沒有組織承認對當天的火箭彈攻擊負責，黎巴嫩軍方則表示已找到發射地點，並將陸續展開調查。以色列多名部長誓言確保撤離的邊境居民能夠安全返回家園，然而，以軍同時在加薩地區擴大軍事行動，使外界對以色列是否準備進一步干預黎巴嫩局勢產生疑問。隨著雙方衝突升溫，地區局勢恐將進一步惡化。

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